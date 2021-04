Há uma vaga de fundo no PS Porto, mas decisão só em maio

A expressão "vaga de fundo" é usada por quem esteve na reunião da comissão política concelhia do PS Porto para descrever a forma como quase três dezenas de pessoas subiram ao púlpito para anunciar o apoio a Tiago Barbosa Ribeiro como candidato à Câmara do Porto.

A reunião não tinha sido marcada para discutir nomes, mas Barbosa Ribeiro estava a jogar em casa, numa estrutura que domina. E há dias que se começava a tecer nos bastidores a ideia de que poderia ser ele o candidato.

A terceira via?

Enquanto o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e o presidente da Federação do PS Porto, Manuel Pizarro, iam aparecendo nas notícias como os homens que disputavam a candidatura autárquica à Invicta, Tiago Barbosa Ribeiro ia fazendo nos bastidores um caminho para ser a terceira via, capaz de desempatar o embate entre dois pesos pesados do partido, que estão num crescendo de hostilidade mútua.