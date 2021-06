Autárquicas: Barbosa Ribeiro não avança para o Porto

A indefinição em torno do candidato do PS ao Porto já teve um efeito: Tiago Barbosa Ribeiro parece estar já fora das opções que António Costa terá em cima da mesa.



A SÁBADO sabe que o líder da concelhia do PS Porto já transmitiu ao seu círculo mais próximo que não esta disponível para ser candidato contra Rui Moreira nestas autárquicas.



Há dois meses, Barbosa Ribeiro saía da reunião do PS Porto que votou os perfis dos candidatos à cidade como uma forte hipótese.