Jurisdição do PSD crítica líder parlamentar e acusa-o de falta de respeito

Jurisdição do PSD aponta “falta de respeito” pelos órgãos do partido ao líder parlamentar, que acusa de ter omitido informação aos deputados e de ter agido com “premeditação”. Adão Silva já recorreu para o Tribunal Constitucional.

"Todos os dias, em todo o mundo, líderes de várias organizações executam ideias ou deliberações com as quais não concordam, mas que foram estipuladas por maiorias. No caso em apreço, o presidente do grupo parlamentar do PSD, militante Adão Silva, recusou-se a cumprir uma deliberação do ‘órgão supremo’ do seu partido", escreve o relator Paulo Colaço na deliberação do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) social-democrata, que condena Adão a uma pena de "repreensão".

Em causa está o processo disciplinar aberto na sequência da queixa de um militante por nem a direção do partido nem a da bancada terem cumprido uma moção aprovada em Congresso que obrigava estes órgãos a tudo fazerem para que se realizasse um referendo à eutanásia.

Para o CJN, o líder parlamentar tem aqui culpas acrescidas, porque além de não ter feito nada para que o referendo se realizasse – dando mesmo liberdade de voto aos deputados numa votação sobre uma consulta popular – não deu conhecimento à bancada social-democrata da deliberação da Jurisdição segundo a qual a moção em causa era de "acatamento obrigatório".