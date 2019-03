Do outro lado da rua, menos de uma dezena de pessoas empunhava cartazes quando o líder do PSD entrou e saiu da UGT contra a decisão do Governo de não repor os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado, mas mantiveram-se em silêncio e não tentaram abordar Rui Rio, que também não se dirigiu aos sindicalistas.



"Trato destas questões, seja dos professores seja outras, de forma mais institucional. Não me parece que no meio da rua seja a forma ideal de tratar o que quer que seja", justificou, questionado pelos jornalistas.



Sobre como irá o PSD votar as propostas de BE e PCP, que propõem calendários específicos para a reposição de todo o tempo de serviço dos professores que esteve congelado, Rio admitiu não ter ainda analisado com atenção os diplomas, mas enunciou um princípio.



"Admito que caiam na tentação de se tentar que o parlamento se substitua ao Governo e isso é muito perigoso. Não vi os projetos, mas o que vi do discurso político leva-me a concluir que querem impor uma maioria parlamentar, substituindo as funções do Governo pelo parlamento, e aí termos de ter cuidado", disse.



Rui Rio reiterou a posição do PSD, que se traduzirá numa proposta a levar a votos no próximo dia 16 de abril, quando forem discutidas as apreciações parlamentares ao decreto-lei do Governo, que prevê a recuperação de apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço dos professores congelado.



O líder do PSD voltou a defender que o tempo que esteve congelado "deve contar na globalidade" e que os sete anos ainda não contabilizados pelo executivo deveriam resultar de um equilíbrio entre vários fatores.



"Para os professores, seria mau chumbar o diploma, porque assim ficariam sem nada. Dois anos é melhor do que nada, mas ainda assim faltam sete, que têm de ser fruto de negociações entre professores e Governo", apontou.



O 'mix' já enunciado por Rui Rio assenta na devolução de uma parte do tempo em salários, distribuída pelo "eixo do tempo" e, outra parte, em antecipação de anos de reforma.



"Deste 'mix' podemos facilmente encontrar uma solução de equilíbrio. Se o Governo negociasse, era possível chegar lá (...). Se o Governo não quer, não quer e não quer, tem de ser substituído por um que queira negociar", apelou.



No final, um dos elementos do SINAPE, Francisco Pinto, explicou aos jornalistas o objetivo da ação silenciosa.



"Ao PSD - que tem o maior grupo parlamentar do país e que teve a maior votação - cabe-lhe encontrar a melhor solução, não vale a pena gritos, vale a pena dizer que estamos presentes", justificou, considerando que "toda a classe política" percebe o significado da mensagem "942", alusiva aos nove anos, quatro meses e dois dias que querem ver contados.



Rui Rio enquadrou o encontro de mais de duas horas com a UGT -- o segundo desde que é presidente do partido, há pouco mais de um ano -- numa análise da situação de "grande convulsão social" que considera existir no país.



"Houve a criação de expectativas muito altas por parte do Governo, que depois não têm tradução", criticou, apontando ainda a "ausência de diálogo" entre o executivo e os sindicatos e com a UGT.

