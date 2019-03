"Atendendo a um apelo da vítima", agentes da Esquadra Policial da Figueira da Foz (Comando da PSP de Coimbra) deslocaram-se, pelas 19h25 de segunda-feira à "zona de Buarcos onde havia notícia de violência doméstica".



A vítima encontrava-se, então, "na rua, à entrada da sua casa", onde "relatou que havia sido alvo de agressões por parte do marido", acrescenta a PSP no mesmo comunicado.



"No sentido de apurar os factos", os agentes da polícia "entraram na residência onde encontraram o suspeito bastante exaltado que, não obstante a presença policial, tentou agredir novamente a mulher e só não o conseguiu fazer porque foi travado por um agente", sublinha a PSP.



O suspeito "agrediu ainda um dos elementos policiais, proferindo diversas injúrias e ameaças aos presentes", tendo sido detido, adianta.



"Apesar dos vários alertas e da atenção mediática que lhe tem sido dada, todos os dias somos confrontados" com casos de violência doméstica, "flagelo que afeta a nossa sociedade de uma forma transversal", sublinha a PSP.

