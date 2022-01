Rio e Cotrim: a mesma luta, caminhos diferentes

Rui Rio (PSD) e João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) estiveram frente a frente esta segunda-feira na SIC para debaterem, mas aquilo a que se assistiu foi quase um delinear de linhas vermelhas para uma futura coligação que tem um claro objetivo principal: vencer o Partido Socialista a 30 de janeiro.

Quem venceu o debate?

Não haverá um claro vencedor no debate, porque ambos partilham o mesmo objetivo: retirar o Partido Socialista do poder e, aparentemente, os dois líderes partidários já assumiram que tal é impossível sem a ajuda um do outro. Mas enquanto Rio tentou captar o eleitorado de centro não-socialista, Cotrim Figueiredo tentou ir buscar o apoio dos mais liberais, acusando os "laranjas" de falta de ambição nas reformas estruturais do país.