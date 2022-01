António e Catarina estão divorciados, mas ainda se amam

António Costa e Catarina Martins debateram esta noite na RTP cara a cara e, mais do que falarem do futuro próximo, usaram o tempo de antena para se atacarem - ainda que sem qualquer animosidade - sobre a rutura entre os dois partidos que dura desde a votação do orçamento de 2020, em que o Bloco de Esquerda não acompanhou o PS, o PCP e Os Verdes. Esse ponto foi aliás realçado várias vezes pelo líder do PS, acusando a direção do Bloco de irresponsabilidade e ao mesmo tempo deixando para o futuro (todos parecem ter concordado que não vai haver maioria absoluta) um explícito piscar de olhos ao PCP e aos Verdes.



"Porque é de responsabilidade que falamos. Lamento, mas quem em outubro de 2020, no momento mais grave da pandemia, tomou a decisão de romper com o PS, com o PCP e com o PEV, falhando-nos no Orçamento de 2021, não teve uma atitude responsável. E voltou a não ter este ano."



Outro ataque frontal de António Costa foi aquilo a que chamou "uma bravata ideológica" do Bloco que ia custar, segundo as suas contas, 30 mil milhões de euros de dívida pública. A proposta em causa (Costa citou até a página onde constava no programa do BE) seria a nacionalização da REN, ANA, CTT, EDP e GALP. Com ironia, Costa notou ainda que o Bloco deixou de usar a palavra "nacionalização", usando agora "desprivatização". Chamou à mudança uma versão "light".