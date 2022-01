Debate. Costa fala em 'aventuras'. IL lembra a Louis Vuitton e o 'José'

Líder do PS acenou com o papão liberal, mas Cotrim Figueiredo lembrou-lhe que a Segurança Social já investe hoje em bolsa em 200 empresas. E que o Estado come metade dos impostos de quem trabalha.

António Costa e João Cotrim Figueiredo encerraram hoje a sua contribuição nos debates a dois com um confronto entre dois modelos e visões muito diferentes do que pretendem para o país. Os impostos e a segurança social foram os temas principais.



João Cotrim Figueiredo voltou a enaltecer os méritos do seu sistema simplificado de escalões de IRS, criticando o modelo dos socialistas. "O PS pretende passar de 7 para 9 escalões. Não há país da União Europeia que tenha 9 escalões. Há um. E há 11 países que têm 1, ou 2, apenas. Onze países. Não é nenhuma bizarria o que estamos a propor."



A proposta da IL "tem vários níveis de rendimento e tem uma taxa que é única, mas com uma isenção de cerca de 700 euros. O que faz com que uma pessoa com 800 euros pague 2,8% de taxa, com 1.200 euros paga 6,9% e 3.600 euros paga 12,3%. É progressiva, é constitucional."