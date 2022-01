O Rio e o afluente

A origem



Tenho idade suficiente para me lembrar dos debates entre Sá Carneiro e Freitas do Amaral, antes e durante a AD, até ao desenlace trágico de Camarate.



Na altura os dois partidos eram do «centro» e do «centro-esquerda». Hoje parece que são de «direita» (CDS) e «rigorosamente ao centro» (PSD).



O estadista desaparecido em Camarate passou de uma posição de disputa eleitoral sozinha, baseado na «social democracia» (apesar de o partido ser, mais ambiguamente, «popular democrata»), para o reconhecimento de que, após 1976 e o falhanço do putsch político-militar de «extrema-esquerda», o CDS passava a ser não só um adversário de respeito, mas um parceiro aconselhável.