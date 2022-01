CEO do Novo Banco confirma "reunião rápida" com Vieira antes de ida ao Parlamento

António Ramalho, o CEO do Novo Banco, disse ter tido uma "reunião rápida" com Luís Filipe Vieira. Ramalho referiu-se ao encontro com o ex-presidente da Benfica revelado pela SÁBADO esta semana, para preparar Vieira para a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Novo Banco.