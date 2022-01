Rui Rio apresenta programa eleitoral. 'Não vou para o Governo desenrascar o que quer que seja'

O PSD apresentou esta sexta-feira o seu programa eleitoral, durante uma conferência de imprensa sem perguntas dos jornalistas dada por Rui Rio. O líder social-democrata expôs as principais medidas do programa, baseadas em três linhas de rumo: "mais rigor e menos facilitismo"; "atitude reformista" e "equilíbrio financeiro".



"Ou confiam em mim e dizem, 'isto que ele está a dizer é para fazer'; se não confiam, têm que votar em quem vão confiar", afirmou Rui Rio. "O mais importante é a postura com que nos propomos governar." O líder do PSD assumiu que "a diferença entre o êxito e o falhanço normalmente está exactamente impressa no nível de rigor": "É a diferença entre planear ou desenrascar. Não vou para o Governo para desenrascar o que quer que seja. Estou a prometer uma linha de rumo para tudo." Acusou ainda o Governo socialista de ser "perito em desresponsabilização", assumindo-se como o contrário. "Eu estou a dizer que fui assim toda a vida, é assim que vai ser comigo. Não sei ser de outra maneira."



"Vamos para o Governo com uma atitude reformista", acrescentou. "Ou seja, tudo o que tem que ser reformado, terá que ser. Mas não pode ser tudo ao mesmo tempo." Apoiando-se na expressão "neste país nada funciona", Rui Rio defendeu que quando não se fazem as reformas, "temos uma incapacidade crescente do sistema." Mas "isto não é para partir a sociedade toda, é para fazer com sentido de responsabilidade. O PPD em 1974 com Sá Carneiro era um partido reformista porque outros queriam a revolução, quando estava iminente a revolução comunista. Hoje é o mesmo, mas contra a estagnação." As áreas aa reformar são o sistema eleitoral, a Justiça, a descentralização e uma revisão constitucional.