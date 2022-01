Debate. Ventura abriu o alçapão de onde Rio (quase) não saiu

Era o debate entre o líder incumbente da oposição à direita e o principal desafiador a esse papel – e foi largamente o desafiador que, no seu estilo de terraplanagem verbal, liderou o ritmo e os temas na contenda em que se disputava uma parte do eleitorado da direita. Rui Rio, presidente do PSD, procurou explorar o tema do voto útil no PSD como forma de afastar o PS, mas teve dificuldade em sair da armadilha que André Ventura, do Chega!, lhe montou: a de deixar a Rio o ónus de provar por que razão o Chega! é demasiado radical para negociar com o PSD se em alguns pontos, afinal, até parece haver convergência.

Quem venceu o debate

André Ventura foi mais eficaz a explorar (junto do eleitorado em jogo no debate) as ambiguidades ideológicas de Rui Rio – a sua moderação – do que Rio a explorar o perigo do radicalismo e da instabilidade do Chega!. Resta saber se este estilo de Ventura, assente em meia dúzia de slogans, convence o eleitorado que ainda não captou.