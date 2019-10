O presidente do PSD, Rui Rio , fez esta quinta-feira um apelo contra a abstenção, dizendo que quem não for votar está "indiretamente" a reforçar o PS, PCP e BE.Num comício no Porto , ao ar livre e sob chuva miudinha, Rio pediu a quem está a pensar não ir votar no domingo, data das eleições legislativas, que faça mais uma reflexão."É preciso que aqueles que se vão abster percebam que, se não forem votar, e não forem votar no PSD, na prática estão a reforçar o PS, PCP e BE. Quem domingo não votar tem de ter consciência que, indiretamente, é como se estivesse a votar nessa solução", afirmou.Por isso, deixou um apelo para que "vão todos votar e de preferência no PSD ".Num discurso de menos vinte minutos - "o São Pedro está a ser complacente, não estamos muito molhados, mas abençoados" -, Rio procurou estabelecer as diferenças entre PS e PSD e deixou uma que considerou fundamental."Nós vamos para o poder, nós vamos gerir o Estado, vamos gerir a administração pública, mas não vamos para lá para inundar a administração de militantes do PSD e de gente que nos é afeta, muito menos para colocar lá os nossos familiares e os familiares dos nosso amigos", garantiu, valendo-lhe o maior aplauso das centenas de pessoas que assistiram ao comício na Praça de Batalha.O líder do PSD aproveitou para fazer o avisto também ao partido, "com toda a frontalidade e em tempo útil", e com a comunicação social a gravar."Isto de não ir para a administração pública colocar os familiares e os militantes do PSD é um compromisso que tenho com Portugal, mas é um recado que também tenho para dentro do meu próprio partido", disse.O líder do PSD não deixou de referir as suas origens portuenses, as mesmas do fundador do partido Francisco Sá Carneiro."Temos a possibilidade de, no domingo, 40 anos depois de 1979 o Porto voltar a ter um primeiro-ministro daqui oriundo", apelou.Já depois do final do discurso -- que voltou a ser pontuado por versos musicados -, o líder do PSD explicou que não haveria atuação de uma banda musical devido à morte do fundador do CDS-PP Freitas do Amaral, em memória de quem pediu um minuto de silêncio.