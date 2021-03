PSD. Rio anuncia Baptista Leite em Sintra e confirma António Oliveira em Gaia

O presidente do PSD anunciou mais 50 nomes que encabeçarão candidaturas do partido às autárquicas deste ano. O anúncio de Baptista Leite como candidato a Sintra é a principal novidade, acompanhada pelas confirmações de António Oliveira em Gaia e de Vladimiro Feliz no Porto.

O presidente do PSD deu a conhecer mais 50 candidatos do partido às eleições autárquicas. Ricardo Baptista Leite, em Sintra, Vladimiro Feliz, no Porto, e António Oliveira, em Gaia, foram os nomes mais relevantes desta terceira fase de anúncios de candidaturas autárquicas e que Rui Rio agora aproveitou para considerar que o PSD está a "marcar a agenda" das eleições locais e sugerir que, afinal, é o PS que está a marcar passo.





Com estes 50 candidatos, Rio fez questão de salientar que além das 30 candidaturas cuja definição cabe às regiões autónomas da Madeira e Açores, o partido conta já com 202 candidatos homologados, pelo que ao PSD continental falta apenas definir 76 candidatos, dossier que a direção social-democrata quer resolver até ao final do presente mês de março. Veja aqui os restantes nomes já conhecidos.O líder do PSD quis ainda desmentir notícias e críticas que sugeriram ter proposto o adiamento das autárquicas por ter muito atrasado o processo de definição das candidaturas às eleições locais. "Pois bem, se quiserem agora, quem andou a dizer isso, pode engolir qualquer coisa em seco", anotou comparando a "meia dúzia" de notícias sobre candidatos do PS com as "dezenas e dezenas de notícias" relativas às candidaturas sociais-democratas."Quem provavelmente estará atrasado é o PS", atirou.O antigo vice-presidente de Rui Rio quando este era presidente da câmara do Porto será o candidato à cidade portuense. Vladimiro Feliz vai defrontar o atual presidente, Rui Moreira, numa escolha que não poderia deixar o líder social-democrata mais satisfeito.Rui Rio assegurou ter sempre sido essa a sua escolha preferida para o Porto, contudo reconheceu que houve pessoas da estrutura local do PSD que preferiam o eurodeputado Paulo Rangel."Havia diversas hipóteses [mas] empenhei-me particularmente no Porto depois de eu ter sido 12 anos presidente", disse admitindo que entre as pessoas que ouviu ter havido muitas que preferiam o nome de Rangel. Todavia, o eurodeputado "não quis correr o risco de ser candidato à câmara do Porto, portanto não é".

"O meu candidato é, desde 2013", Vladimiro Feliz, insistiu Rio, acrescentando ser neste candidato que "confia" por se tratar de um "homem confiável" - adjetivo contrário ao que o presidente do PSD usou recentemente para classificar Rui Moreira - e "leal". Foi sempre esta a preferência de Rio que assim, "obviamente", assume uma "responsabilidade maior" nesta escolha.



António Oliveira é escolha contra "estigma"

Desde que liderou a câmara do Porto, Rio sempre separou águas entre o mundo da política e o do futebol, considerando que o primeiro é de "racionalidade" e o segundo de "emoção". Apesar disso, anunciou que o antigo futebolista e selecionador nacional, António Oliveira, será o candidato à Vila Nova de Gaia.



Para Rio não há aqui qualquer contradição. E explica porquê. Oliveira deixou de ser jogador em 1986, deixou de treinar há cerca de 20 anos e a ligação ao futebol "terminou em 2006". Na sua ótica, "promiscuidade" é aquilo que por exemplo se passa com os atuais presidente das câmaras do Porto e Gaia, Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues, respetivamente, que acumulam essas funções com a presença no Conselho Superior do FC Porto.



Já no caso concreto de Oliveira, Rui Rio defende que "alguém que esteve ligado ao futebol não fica com estigma" nem será por si "perseguido", o que seria "inadmissível" em democracia. O presidente do PSD destacou a carreira multifacetada de Oliveira pós-futebol, tendo-se licenciado em Direito pela Católica, realizado investimentos "em diversos setores" e sendo um investidor no setor vinícola e um dos "maiores colecionadores privados de pintura e escultura".



Já o deputado Baptista Leite teve direito a menos palavras, desde logo por ser alguém que "dispensa apresentações". Quem também ouviu rasgados elogios foi Jorge Ascensão, líder da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), que vai concorrer a Gondomar.



Seria "muito difícil conseguir um candidato mais adequado", considerou Rui Rio.





Quanto à possibilidade noticiada pelo DN de o ex-autarca de Gaia e antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes, que foi também rival do atual líder do PSD, tendo entretanto havido uma aproximação entre ambos na sequência do desafio á liderança feito por Luís Montenegro, encabeçar a lista do partido à assembleia municipal gaiense, Rio não confirmou nem desmentiu.



Os 50 candidatos hoje anunciados por Rio

Mealhada – Hugo Alves Silva Almodôvar – António Sebastião Barrancos – Dalila Guerra Cuba – Clarisse Mota Batista Ferreira do Alentejo – José Pereira Odemira – Arménio Simão Ourique – Gonçalo Valente Serpa – José Damião Félix Fafe – Rui Novais da Silva Vila Verde – Júlia Fernandes Mirandela – Duarte Travanca Miranda do Corvo – Paulo Silva Montemor-o-Velho – Maria João Sobreiro Penela – Rui Seone Soure – Sónia Vidal Vila Nova de Poiares – Maria Albertina Ferreira Borba – Paulo Ferreira Portel – Albertino Malheiro Vila Viçosa – Inácio Esperança Alcoutim – Carlos Ludovico Aljezur – Hélder Cabrita Lagoa – Mário Vieira Monchique – Bruno Estremores São Brás de Alportel – Bruno Sousa Costa Vila do Bispo – Paula Freitas Figueira de Castelo Rodrigo – Carlos Condesso Sabugal – Vitor Proença Vila Nova de Foz Côa – João Paulo Sousa Figueiró dos Vinhos – Filipe Silva Nazaré – Fátima Duarte Vila Franca de Xira – David Pato Ferreira Felgueiras – Vitor Vasconcelos Lousada – Simão Ribeiro Valongo – Miguel Santos Coruche – Alexandre Neves Ferreira do Zêzere – Hugo Azevedo Salvaterra de Magos – José Peixe Sines – Ana Calca Figueira Paredes de Coura – Venâncio Fernandes Carregal do Sal – Luis Fidalgo Cinfães – Bruno Rocha Beja – Nuno Palma Ferro Paços de Ferreira – Alexandre Costa

Loulé – Rui Cristina Viana do Alentejo – António Costa da Silva Vila Real – Luís Tão Gondomar – Jorge Ascensão Sintra – Ricardo Baptista Leite Gaia – António Oliveira Porto – Vladimiro Feliz

(notícia atualizada)