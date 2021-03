Covid-19. Quase um milhão já recebeu a primeira dose e 500 mil já estão vacinados

Portugal administrou quase 200 mil doses de vacina contra a covid-19 na última semana, subindo rapidamento o ritmo de vacinação. No total, quase um milhão de pessoas já recebeu a primeira dose da vacina e quase 500 mil pessoas estão já vacinadas contra o novo coronavírus.







De acordo com o mais recente relatório da DGS, até 21 de março foram administradas quase 943 mil vacinas em primeira dose, às quais se acrescem 471 mil segundas doses da vacina contra a covid-19. Só na última semana, foram distribuídas 79 primeiras doses e mais de 107 mil segundas doses da vacina.Até ao momento, Portugal já recebeu um total de 1.713.540 doses da vacina contra a covid-19, das quais 1.462.079 já foram distribuídas. Tal significa que eistem 251 mil doses de vacina em reserva - o que representa cerca de 14,6% do total de vacinas já recebidas.A faixa etária de maiores de 80 anos é a que tem já maior percentagem da população vacinada - 30% -, sendo que 61% dos mais idosos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, para um total de 415 mil pessoas.A faixa etária entre os 50 e 64 anos atingiu na última semana a barreira de 10% da população que já recebeu a primeira dose da vacina, com 4% a estar já vacinada. Entre os 65 e 79 anos, a percentagem de vacinados é agora de 3%, enquanto a percentagem de pessoas que receberam a primeira dose é de 6%.As regiões do país com maior percentagem da população vacinada são o Alentejo e o Centro, com 7%, seguida da Madeira, com 6%. Alentejo é também aquela com maior percentagem da população que já recebeu pelo menos uma dose da vacina - 14% - seguida, de Centro, com 13%.Lisboa e Vale do Tejo e Norte já vacinaram 4% das suas populações, sendo que em ambas as regiões, 8% já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina.