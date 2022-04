MAI garante que ex-cunhada de Delgado Alves nomeada tem 'competências nas áreas'

A secretária de Estado da Administração Interna, Maria Isabel Solnado Porto Oneto, nomeou para técnico especialista a antiga dirigente da jota socialista Leonor Rodrigues Serrasqueiro, filha do ex-deputado Fernando Serrasqueiro, secretário de Estado do Comércio de José Sócrates, e ex-cunhada do deputado Pedro Delgado Alves, noticiou a SÁBADO esta quinta-feira. Tirando uma licenciatura, uma pós-graduação e dois estágios em sociedades de advogados, o currículo profissional da jovem socialista, de 32 anos, passa pelo circuito do PS — foi assessora na Câmara Municipal de Almada, onde trabalhou para o vice-presidente João Couvaneiro e o vereador Filipe Pacheco, com quem se cruzara nos órgãos sociais da JS. Fonte oficial do gabinete do Ministério da Administração Interna garante que a socialista tem as "competências" para o trabalho.