Enquanto André Ventura, deputado e líder do Chega, caminhava pelo Mercado Ferreira Borges*, no Porto, no sábado passado, acenando e cumprimentando os cerca de 400 apoiantes do partido, 11 homens vestidos de negro iam-lhe acompanhando o passo. Musculados, altos e de ar intimidante, estavam atentos a qualquer risco na segurança de Ventura. Quem olhasse com atenção iria encontrar entre esta equipa de seguranças uma série de elementos do plantel de boxe do FC Porto, atual campeão nacional da modalidade. Entre eles era possível identificar, por exemplo, o treinador Carlos Alberto Silva, mais conhecido como "Bertinho", o seu filho Bertinho Júnior e Conde Ribeiro, da direção portista da modalidade e também pai de um dos membros do plantel.





Dos 11 elementos de segurança presentes, mais de metade está ligada ao plantel de boxe do FC Porto. Contudo, a ligação entre os elementos deste "grupo de amigos" vai além da modalidade desportiva: nas redes sociais, há inúmeros registos de José Lourenço em almoços com "Bertinho" e o líder da claque dos Super Dragões, Fernando Madureira, e até Caesar DePaço, cônsul honorário de Portugal na Flórida e patrocinador oficial do Futebol Clube do Porto.

* Nota de correção: na edição impressa, é referido que André Ventura caminhava "acenando e cuprimentado" os apoiantes do Chega no Palácio da Bolsa. Embora seja verdade que o deputado foi acompanhado de uma pequena comitiva de 5 pessoas com a direcção da Associação Comercial do Porto, o encontro com apoiantes e respetivo jantar aconteceu no Mercado Ferreira Borges.