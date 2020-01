Depois do partido Livre defender que todo o património das ex-colónias, presente em território português, possa ser restituído pelos países de origem de forma a "descolonizar" museus e monumentos estatais, André Ventura escreveu no seu Facebook : "Falámos com o deputado do Chega para verificar o que estava a querer dizer.Repare, a linguagem pode ser um pouco irónica, mas o que quero dizer é que me custa muito termos uma deputada, que foi votada pelos portugueses, pelo círculo de Lisboa, que sistematicamente coloca em causa a nossa História, o nosso percurso histórico. Agora quer que o património das ex-colónias seja devolvido. o que pergunto é: e tudo o que o país investiu nas ex-colónias vai ser devolvido também? É uma ideia tão sem sentido.Certo, mas é anacrónica. As propostas podem ser o que entenderem. Eu posso escrever nas propostas o que entender. As pessoas, em todo o caso, duvido que tenham lido. A verdade é que é uma coisa tão sem sentido que indigna todos os portugueses. É o mesmo que dizer que nós fomos quase uns bandidos. Todos. Na nossa História. Que andámos a espoliar terras e que agora temos de devolver o que espoliámos. Quem acha que somos assim tão maus, que a nossa História é assim tão indigna, se calhar não está cá a fazer nada.Repare, não é que esteja a brincar ou a falar a sério. A linguagem é que é evidentemente irónica.A linguagem é esta mesmo.Evidente. Por isso é que estou a dizer que são estas mesmo. Quem não gosta de Portugal, quem acha que temos assim uma tão má História, se calhar não está cá a fazer nada.Claro.Acho, não podem é ter permanentemente uma anátema sobre ela. É o mesmo que dizer que o universo português é um universo racista. Isto tem de acabar. Tem de acabar esta coisa de que o racismo está embrenhado na alma portuguesa, que é tudo colonialismo, é tudo um fascismo insuperável. Quem tira fotografias à frente de quadros da Assembleia da República e depois diz que está aqui a expressão da nossa História colonialista, quem tem mais afeto por outros símbolos e bandeiras do que pela nossa, e quem está permanentemente a pedir que Portugal seja responsabilizado pelos seus atos, que são atos históricos, se calhar quem não está bem é quem cá está.Não vamos comparar o colonialismo ao nazismo. Só falta isso também.Temos uma História, que é o que é.É História. Vá ao Museu de Arte Antiga de Londres e vai ver objetos do mundo inteiro. É parte da história. Acontece Londres, em Paris, em Moscovo. Portugal não tem que devolver nada. A deputada Joacine acha que sim. Ok, são duas posições diferentes. Estamos a lançar um anátema sobre a nossa História, sobre as nossas famílias. Muitas lutaram no Ultramar português. É muito perigoso entrar por este discurso. Muito, muito perigoso. Por isso vamos ser muito intolerantes sobre isto. A ideia de reescrevermos a História, sentarmos Portugal no banco dos réus, comigo não contem com isso.Não, porque eu estou a defender Portugal. E se tiver de ser mais, vou ser sempre. Defender Portugal para mim é uma prioridade.Não, não. Quando digo que seja devolvida é no sentido de se não está cá bem, se calhar mais vale ir embora.Acho que sim. Acho que percebem.As pessoas percebem. Às vezes temos de usar de firmeza linguística para que fique claro. Não vou ceder um milímetro. Isto é atacar as famílias portuguesas que ficaram marcadas pela questão do Ultramar português.Não, nada disso. É tão intrusa como todos os emigrantes. Participa legitimamente na vida portuguesa. Agora, tem um país de origem. Isto está a atingir um nível tal que nós temos que reagir.Nós que estamos a defender Portugal. Vai haver um momento em que nós temos de tomar aqui... Se não isto acontece como noutros países.Achar que pedir a devolução do património que está nos nosso museus não é atacar Portugal?Tirar fotografias com quadros e dizer que somos todos uns miseráveis colonialistas não é atacar Portugal?Pelo amor de Deus. A História é o que é. O tempo do colonialismo é o tempo do colonialismo. Não era só Portugal que o fazia, era global. Aconteceu. Tenho orgulho na História de Portugal. A doutora Joacine não tem, pelo contrário ataca-a. Não sei o que as milhares de famílias que estiveram envolvidas nas questões do Ultramar, que enviaram soldados seus para o Ultramar olham agora para isto.Pronto, umas terão sido obrigadas, outras foram seja pelo que foi. Mas foram, lutaram. E não gostam muito que se esteja a dizer agora que estavam a lutar pelo racismo, pelo colonialismo. Acho eu.