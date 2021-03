Universidade de Oxford sem registo do doutoramento do financiador do Chega

Em 2010, a parede do escritório da Summit Nutritionals International, em Cascais, tinha pendurados diplomas emoldurados do líder da empresa, o "doutor" César do Paço, como gostava que lhe chamassem. De acordo com dois ex-funcionários de longa data da empresa, uma desavença entre Paço e um dos chefes da empresa terá culminado numa ameaça: "Vou a público dizer que [os diplomas] são todos falsos!" Após esse conflito, Paço terá mandado retirar esses diplomas da parede, referem as mesmas fontes.



Contudo, resquícios do seu currículo permaneceram na biografia do seu site oficial durante anos, mesmo após tornar-se cônsul honorário de Portugal em Palm Coast em outubro de 2014: "Saído da Universidade de Oxford, Inglaterra, com um PhD [doutoramento] em Filosofia da Psicologia, César do Paço viajou pelo mundo utilizando o seu conhecimento da língua inglesa e psicologia para ajudar os outros no campo da educação", lia-se.



Há, contudo, um problema: Oxford confirmou à SÁBADO que não encontra César do Paço nos seus registos. "O Degree Conferrals Office, que guarda os registos dos cursos atribuídos a estudantes matriculados, não conseguiu encontrar qualquer correspondência, completa ou parcial, relativa ao indivíduo em questão", referiu fonte oficial da universidade britânica, em email.