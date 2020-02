A carregar o vídeo ...

O líder do Chega, André Ventura, anunciou a sua candidatura à Presidência da República este sábado através de um vídeo enviado a dirigentes e militantes. "Marcelo já não representa a Direita", apontou o político aos seus apoiantes."Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial às próximas eleições. Falámos com vários nomes", afirmou. "Tenho que colocar os interesses do partido à frente de tudo."