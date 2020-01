O presidente e deputado único do Chega, André Ventura, afirmou que "será retirada a confiança política" a todos os dirigentes do partido com ligações a movimentos de extrema-direita, referindo-se às ligações apontadas por uma investigação dada edição desta semana."Não tolerarei nem admitirei qualquer presença em órgãos dirigentes de militantes que estejam ou tenham estado ligados quer a atos violentos quer a atos subversivos ligados a movimentos extremistas, violentos ou racistas", sublinhou em conferência de imprensa na Assembleia da República. "Enquanto eu for líder do Chega nenhuma possibilidade haverá de que o partido seja conotado, envolvido ou associado com quaisquer movimentos extremistas, subversivos ou racistas. Não é essa a minha posição ideológica, essa posição não é admissível numa democracia e num estado de direito como aquele em que vivemos", acrescentou o líder do Chega.A decisão surge após anoticiar que há pelo menos cinco membros com cargos de responsabilidade dentro do partido ligado a partidos e a grupos de extrema-direita. Pelo menos dois pertencem aos órgãos sociais: Luís Filipe Graça, presidente da Mesa da Convenção do Chega, que terá estado ligado à fase embrionária do Nova Ordem Social e que pertenceu ao Conselho Nacional do PNR e à fundação do movimento Portugueses Primeiro (PP), de João Martins, condenado pela morte de Alcindo Monteiro, e Nelson Dias da Silva, que foi porta-voz do PP.O líder do Chega terá "exigido a todos os que foram envolvidos e a todos os dirigentes do Chega que fizessem um desmentido imediato de qualquer ligação atual ou passada a movimentos como o Nova Ordem Social (NOS) ou outros". É o caso de Luís Filipe Graça, que escreveu um comunicado que afirma "jamais" ter pertencido ao movimento de Mário Machado. "Nego veementemente alguma vez ter tido qualquer contacto pessoal ou sequer telefónico. O meu passado político limitou-se a um percurso de muitos anos no PSD e mais tarde de algum tempo no PNR", acrescenta.A partir de agora, será feito "um levantamento o mais rigoroso possível" àqueles que já são militantes e, se forem encontradas ligações a movimentos do género, o líder do partido compromete-se a tomar medidas. "Se estiverem em causa dirigentes, perderão imediatamente a minha confiança política, se estiverem em causa militantes, serão enviados os respetivos processos para o Conselho de Jurisdição Nacional, ou distrital, caso exista", vincou. Esse controlo "das origens destes militantes, dos seus objetivos e da sua militância ideológica" será levado a cabo através da identificação de "fluxos de militantes que tenham entrado em muita quantidade na mesma altura, no mesmo dia, levantando suspeitas de ser um movimento organizado" e também através de pesquisa "de perfis públicos e dados públicos".André Ventura anunciou ainda que o partido vai apertar o controlo que faz aos militantes, nomeadamente o seu passado político. "Todos os formulários de inscrição no Chega terão duas perguntas obrigatórias sobre a anterior filiação, quer a movimentos políticos, quer a partidos políticos" nos últimos cinco anos, explicou Ventura, medida que ainda terá de autorizada pelo Conselho de Jurisdição."Desde as eleições legislativas, crescemos mais de mil por cento. Só ontem, filiaram-se no partido centenas de pessoas. Estamos, neste momento, com oito mil militantes. A grande maioria, 85%, inscreve-se através do site. É impossível fazer um rastreio a todos os que se inscrevem, mas vamos ficar atentos às inscrições em fluxo e sempre que necessário, de acordo com o espírito da lei, fazer uma pesquisa sobre o seu passado político", lamentou. É por isso que as regras no partido devem mudar.Ainda assim, o líder do Chega rejeitou "julgar as pessoas pelo passado político que tenham", alegando que "uma coisa é ter participado em movimentos violentos ou em atos criminosos, outra é ter um determinado passado político", como o próprio, que já foi autarca eleito pelo PSD.