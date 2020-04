"Os ratos têm de abandonar o Chega e vão fazê-lo nem que seja a última coisa que eu faça." É desta forma que André Ventura comunicou às lideranças do partido, a nível nacional e distrital, a intenção de ir a eleições em setembro para uma "clarificação interna", como descreve numa mensagem privada enviada na madrugada deste sábado, dia 4 de abril. Horas depois, anunciou à direção do Chega a intenção de se demitir, confirmou a SÁBADO. "Temos de estar unidos e penso que uma clarificação interna faz mais falta do que nunca, a nível nacional e - nalguns casos, a nível distrital - pois há conflitos que parecem não ter solução sem uma ida às urnas", lê-se na mensagem enviada via Whatsapp, a que ateve acesso. Além de alterar a estrutura partidária, o próprio deputado e líder do Chega admite uma "clarificação política interna e uma convenção nacional" que "acabem por ser o motor de unidade que o partido necessita para os dois desafios eleitorais que se aproximam", as presidenciais e as autárquicas.Para "obter unidade", Ventura propõe duas reuniões via Zoom ou Skype para a próxima semana: "Uma reunião com a direção nacional e os representantes de cada um dos órgãos nacionais e uma outra com os presidentes das estruturas distritais." Fonte da direção do Chega explicou que está em cima da mesa uma alteração da direção (adicionar mais "dois ou três dirigentes") e uma alteração aos estatutos do partido. Devido a tais alterações de fundo do partido, marcar eleições para setembro é o caminho mais provável. O caminho mais simples (e que também está em cima da mesa) é uma eventual moção de confiança à liderança de André Ventura.Esta decisão surge após mais uma crise interna, desta vez relacionada com a abstenção do deputado do Chega na votação do decreto presidencial para a renovação do estado de emergência. "Sei que muitos ficaram apreensivos e estupefactos com o sentido de voto do Chega face à declaração do estado de emergência. Recebi as vossas mensagens e preocupações", frisa. O parlamentar dá duas justificações para se ter abstido: a "possibilidade expressamente prevista de libertação de presos" e a "política de endividamento das empresas e famílias".As novas críticas dirigidas ao líder do Chega na sequência da abstenção do estado de emergência foram a gota de água. "Crítica leal e aberta é uma coisa, outra são grupos e grupinhos que se continuam a agrupar à margem do partido para condicionar a liderança nacional. Continuam a sair notícias que deviam ser exclusivamente internas sem que ninguém se responsabilize. Não o permitirei. Nunca", lê-se na mensagem via Whatsapp.Esta não é a primeira crispação interna no partido Chega. Numa mensagem via WhatsApp, a que ateve acesso, enviada às distritais a 24 de Fevereiro, André Ventura desabafava: "Estou cansado disto. Ando pelo país a explicar às pessoas que somos diferentes, às vezes com horas de viagem e minutos de sono, e o que oiço, a quilómetros de distância, é: já viu o que está escrito nesta página do Chega? E nesta página deste dirigente? Se este ambiente continua no partido, demito-me antes do verão. Não estou para isto!"