Os encontros de César do Paço com Cristas e Portas quando financiava o CDS

Ao longo do primeiro governo de António Costa, foram várias as vezes que uma comitiva pouco discreta de dois Chevrolet Suburban pretos chegou com grande aparato ao Palácio das Necessidades, em Lisboa. Nessas ocasiões, um segurança privado saía de um dos carros para abrir uma porta. Lá de dentro, surgia César do Paço, cônsul honorário de Portugal em Palm Coast, na Florida, entre 2014 e 2020.



De relógio Patek Philippe coberto de diamantes no pulso e uma bandeira portuguesa na lapela, dirigia-se para a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) com um objetivo: convencer o Governo a conceder-lhe passaporte diplomático, um privilégio reservado a um conjunto de titulares de cargos políticos, diplomatas e entidades que se encontrem em missão no estrangeiro, mas que pode também ser concedido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em situações de "interesse público".



César do Paço insistia nesse privilégio para o qual "não estava habilitado", segundo explicou à SÁBADO uma fonte oficial da Secretaria de Estado das Comunidades. Por isso, a resposta foi sempre negativa. "Você precisa de servir o Estado português, não o contrário", terá dito numa ocasião o antigo secretário de Estado das comunidades, José Luís Carneiro, relata um dos presentes no encontro.