Encontro do Chega no Porto termina com saudações nazis Que notícia mais falsa e faciosa, o autor deste artigo é comunista de certeza. Daquilo que vejo estão com a mão ao peito e á um tipo com a mão levantada. Quem lê o título é levado a pensar outro cenário. O autor deste título devia ter vergonha na cara, para não manipular informação.

O líder do Chega, André Ventura , propôs esta terça-feira a deportação de Joacine Katar Moreira , deputada do Livre.Ventura reagiu a uma notícia sobre a proposta do Livre para que o património das ex-colónias em museus seja devolvido às comunidades de origem."Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria mais tranquilo para todos... inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!", disse o líder do Chega.