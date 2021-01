Ministro cabo-verdiano demite-se após nomeação polémica ligada ao Chega

Luís Filipe Tavares, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional de Cabo Verde, demitiu-se após ter sido transmitida uma reportagem sobre as ligações de César do Paço (ou Caesar de Paço), cônsul de Cabo Verde na Flórida, ao partido Chega. Paço financia o partido e foi acusado em 1991 de roubo qualificado.revelou as ligações de Caesar do Paço ao Chega em primeira mão, em fevereiro de 2020. De acordo com o jornal A Nação , a reportagem emitida pela SIC terá levado à demissão de Tavares. Desde início de 2021 que Paço é cônsul de Cabo Verde. Contudo, antes da demissão Tavares defendeu Paço, frisando que a nomeação se deu num processo "absolutamente normal"."É o caso do senhor César do Paço que, repito, é uma pessoa de bem, conforme as informações que dispomos. Ele foi cônsul de Portugal durante muitos anos e acho que esta polémica tem mais a ver com questões de política externa em Portugal", afirmou Tavares sobre o caso.César do Paço exerceu funções como cônsul honorário de Portugal em Palm Coast, na Flórida, de Outubro de 2014 a Maio de 2020.O governo cabo-verdiano negou ainda qualquer ligação entre o executivo e o Chega.A reportagem revela ainda que nos anos 90, a Justiça portuguesa emitiu um mandado de captura contra Caesar do Paço devido à acusação de roubo qualificado, com vista a colocá-lo sob a medida de coação de prisão preventiva. Porém, Paço fugiu.A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, exigiu explicações do Governo cabo-verdiano sobre a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, que pertence ao partido MpD. "A situação parece ser tão grave que quero crer que não terei percebido bem! Então, um dos maiores financiadores do Chega [partido político português] é Cônsul Honorário de Cabo Verde na Florida, EUA", questionou a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), numa mensagem colocada hoje na sua conta oficial na rede social Facebook."Qual a relação de Cabo Verde com a extrema-direita Portuguesa? Minha gente, estamos a falar da extrema-direita. Um potencial financiador da extrema-direita em Portugal é que está a representar o nosso país? A situação é grave demais", escreveu Janira Hopffer Almada, acrescentando que o Governo "deve explicações"."E não é admissível que o ministro das Relações Externas [Negócios Estrangeiros] se limite a dizer que desconhece o 'historial' do Cônsul de Cabo Verde, porque não as pediu", afirmou ainda a líder do PAICV.