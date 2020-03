Suzana Garcia é uma entrevistada peculiar. Informou-se previamente sobre quem lhe ia fazer a entrevista ("Tenho amigos jornalistas, sabe"), gravou a conversa no seu próprio aparelho e não quis dizer idade. Nascida em Maputo, Moçambique, "algures depois da independência [1975]", numa "família de classe alta", veio para Portugal com 11 anos.





Estudou num colégio de freiras na África do Sul e depois foi para o Colégio São José do Ramalhão, em Sintra, também de freiras. Tirou Direito na Católica e foi estagiária de Romeu Francês – não esconde a admiração pelo histórico advogado que em 2008 foi suspenso sete anos pela Ordem por violações graves de deveres profissionaisEm 2016, um novo programa da TVI, o SOS 24, precisava de novos comentadores. Miguel Fernandes, o coordenador, recorda à SÁBADO que Suzana Garcia foi-lhe indicada por dois juristas. A advogada aceitou o convite e o seu estilo contundente e agressivo deixou marcas. Hoje é comentadora no Você na TV e protagonista de várias polémicas relacionadas com racismo, autoridade, xenofobia, violência e abusos sexuais.Sentou-se com ano restaurante Capricciosa, em Carcavelos, de frente para o mar, onde tinha acabado de almoçar com uma amiga.Não sei com que interesse foi criado, nem sabia quem era o administrador. Estou constantemente a ser ligado ao André Ventura, incomoda-me. Mandei mensagem ao administrador, gostava de saber se grupo tinha conotação política ou religiosa. A primeira pessoa que criou o grupo estava ligada a André Ventura, não sei de que forma.Preferia que não me ligassem a ninguém. Não gosto que me associem a ninguém. O que digo e faço só me onera a mim.Por dois partidos políticos de direita. Um deles considerei insultuoso, no outro a resposta foi a mesma, embora o tivesse feito com delicadeza. Insultuoso porque é um partido… Nem sequer o classifico como partido. Se mandasse, nem existia. Pensar que eu poderia comungar daquele ideário político é insultuoso. E não acho que seja dócil com os direitos das mulheres.Interpretará como quiser.Sou uma pessoa de direita que se classificaria de moderada.[Revira os olhos]Não a conheço, não tenho nada de pessoal contra ela.Não disse que não devia ser. O que disse é que o Parlamento é uma casa onde se parla. Quando estamos num debate caloroso…Parla, mas é difícil.Sim, claro, mas não consigo imaginá-lo sendo gaga.Não, pelo contrário. Estas pessoas têm que ter o seu espaço na sociedade e nós temos de perceber que temos de as integrar.Não acha que têm de ser integradas?Acha que é a mesma coisa?Não, não é. Do ponto de vista dos direitos constitucionais, ela até podia ser polícia. Mas a vida não é só teoria. Você acha que um polícia podia dar uma ordem de detenção se tivesse um problema de gaguez?Acha que é a mesma coisa?Acha que um invisual pode dar uma ordem de detenção? Não, responda-me. Acha que um invisual pode ir para a guerra?Acha que um gago pode ser…Tanto pode, que é. Mas não acho que seja fácil para os outros.Claro. Tanto que acho que é importante a sociedade criar espaços para estas pessoas poderem se sentir úteis.Sim, mas não acha que ela poderia ser útil de outra forma?Acha que poderia estar a fazer-me esta entrevista se fosse gago?O meu pai não diz nada porque não está cá. A minha mãe [lacrimeja], digamos que até há umas duas semanas tolerava com mais recetividade.Os pais ficam preocupados com os filhos.Claro. Porque as ameaças que recebi ao longo dos últimos três anos não têm nada a ver com as que recebi nas duas ultimas semanas. Recebermos uma ameaça de morte por dia é uma coisa, mil por dia é outra.Sim.Para mim, cartas enviadas para o escritório, e através de mensagens. A minha mãe, através de papéis que são deixados debaixo da porta do sítio onde vive. Não faço ideia como sabem [morada]. "Tu vais morrer. Morte aos portuguéis." Escrito assim mesmo."Vou-te apanhar." "Vou-te fazer…" Mas a mim, dá-me igual, tenho costas largas. Incomoda-me que façam aos meus. Incomoda-me que o meu irmão na Força Aérea tenha que passar por isso.Nada. Nem as pessoas me pediram. O meu irmão disse à minha mãe, para me dizer, ‘que ela não se esqueça de andar protegida, com as licenças necessárias para isso, mas que não pense em pedir desculpas por algo que não tem que o fazer."Não lhe vou responder a essa pergunta... Quem me abordar fica a saber.Não.Eu menorizo-o por outras coisas.Claro. A outorga da cidadania portuguesa faz isso. Somos todos iguais perante a lei.Bom, a interpretação que as pessoas fazem das minhas palavras é da responsabilidade dessas pessoas.Não, não.Eu e metade da população.Não faz, não. Gente perniciosa em Portugal não faz, não.Claro. Qualquer pessoa que coloque em causa a ordem e a tranquilidade pública sobre um assunto tão íntimo como o nosso caldo cultural, fazendo uma tábua rasa do nosso legado cultural e conspurcando…Qual é o legado português? Olhe, eu acho que o problema das pessoas é não viajarem o suficiente. Em 2004 fiz uma viagem para África sozinha, sul a norte, 43 dias, você se diz que é português em países que foram colonizados por outros você vai ser sempre mais bem tratado que os outros colonizadores.Não quero saber qual é a tese. Estou a falar de factos. Se você for ao Irão, à Índia, a Goa, se for para Timor, vai ser mais em tratado.… o meu legado cultural, o legado cultural do meu pai, que é a génese daquilo que eu sou. A minha avó é preta, a minha mãe é mulata. Sabe que Portugal é um dos únicos países colonizadores que outorga a nacionalidade com a facilidade com que nós damos? Sabe porquê? Porque acreditamos nisso. Basta que uma mulher durma com um português para poder ter, e dever, ter a tutela da pátria.Mas é disso que estamos a falar, e sinto que um fulano como Mamadou Ba é um traidor da minha pátria e do meu legado cultural. Quando ele diz que o povo português é racista é um traidor. Porque o povo português não é racista. Temos pessoas racistas em Portugal como temos no resto do mundo. Ele podia fazer esse ataque no país dele, onde ele podia ter utilidade. No Senegal há imensos problemas, ele que vá lá tratar deles, conspurcar o legado cultural deles, e não o meu, o da minha pátria, o do meu pai. Esse é o motivo porque quando ele está à minha frente tremem-me as mãos. Porque sabe que o que está a fazer é um oportunismo, quer ganhar dinheiro conspurcando o legado cultural do meu país.Sabe qual é a fonte de rendimento de Mamadou Ba?E isso é o quê?E se não houver racismo como é que ele vive?Não interessa? Se não suscitar um incidente de racismo, deixa de haver necessidade de haver uma associação e um rendimento.É a mesma coisa.Não, porque você é jornalista. Você não vive do racismo. Você não vive através de uma associação que promove o racismo. O meu problema é que uma pessoa que seja acolhida… Que não é o seu caso, porque você está cá, e por isso temos de levar consigo.Sim.Não. Qual é a lógica?Só os negros é que estão mais bem informados? Porque é que voe é menos habilitado para julgar a sociedade portuguesa que o Mamadou Ba?E você não vê o que se passa a sua volta?Você não consegue identificar um caso de racismo?Porquê? Os testemunhos que lhe chegam a ele, podem chegar a si. Uma coisa é o alerta, outra é a manipulação das massas para retirar dividendos político-partidários e económico-financeiros.Eu não.Ele tem que comprovar.Mas eu ganho, não acha?Diga-me lá qual é a sua.E então?Mas porquê?Não, não é. E os números de 2018?Não. Quando olhamos para 2018 temos de comparar com 2017, não é com 2000. Assevero-lhe que em 2019 vamos ter também um aumento.Sim, sim, por dia.Procure no sindicato, na Fenprof, que eles têm essa informação.Sim. Você liga para eles e dão-lhe essa informação(Nota: no dia seguinte, a SÁBADO ligou para a Fenprof, que referiu não ter quaisquer dados sobre esse assunto)Não existe ai uma discriminação entre estudantes, professores e outros agentes escolares.(Nota: no mesmo telefonema, a Fenprof diz que a maioria dos casos relatados no RASI não envolvem professores, mas sim situações de violência entre alunos e funcionários.)… e são. Profundamente mal criadas. É preciso é haver denúncias. E você tem de falar com os professores sobre isso. Fale com as unidades sindicais. Participe nos fóruns dos professores na internet.Sim, sim, e há um estudo sobre isso.Então?Se eu citei esse número, devo ter citado a fonte, porque eu digo quais são as fontes. Se não foi esse estudo, foi outro qualquer.ENTREVISTA ORGINALMENTE PUBLICADA NA REVISTA SÁBADO DE 15 DE JANEIRO DE 2020.