PSD vence nas grandes cidades: Moedas em Lisboa, Pedro Duarte no Porto. Socialistas conquistam Faro

Moedas é reconduzido na capital, Pedro Duarte sucede a Rui Moreira na Invicta e Marco Almeida faz Sintra virar à direita.
Carlos Moedas é reconduzido em Lisboa e deverá recolher entre 37,9% e 41,9% dos votos. Já Alexandra Leitão fica em segundo lugar com uma percentagem entre os 34,8 e os 38,8%. Em Lisboa há um reforço da CDU que prejudicou o resultado de Alexandra Leitão.
Quatro candidatos autárquicos posam para foto
Estes são os resultados da sondagem à boca das urnas da Intercampus para o CM/CMTV/NOW/Jornal de Negócios.
No Porto vence Pedro Duarte com um intervalo entre os 37,0% e os 41,0%. Manuel Pizarro fica em segundo lugar com uma percentagem entre os 30,8% e os 34,8%.
Marco Almeida destrona o PS em Sintra e vence com um intervalo entre os 33,8% e 37,8%. Em segundo lugar fica Ana Mendes Godinho com um intervalo entre os 30,4% e os 34,4%. Rita Matias, o trunfo do Chega neste concelho, fica-se por uma percentagem entre os 19,3% e os 23,3%.
Em Gaia vence Luís Filipe Menezes com intervalo entre os 42,4% e os 46,4%. Em segundo João Paulo Correia com uma percentagem entre os 31,5 e os 35,5%. Em Almada, Inês de Medeiros é reconduzida com uma percentagem entre os 28,4% e os 32,4%. Destaque para a votação do Chega em Almada que consegue entre os 14,5% e os 18,5%.
PS destrona o PSD em Faro com António Miguel Pina a conseguir entre os 36,5% e os 40,5%.
FICHA TÉCNICA
Sondagem INTERCAMPUS para a CM/CMTV/NOW/JORNAL DE NEGÓCIOS, realizada no dia 12 de outubro de 2025, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições Autárquicas em 2025. Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral, em cada um dos 6 concelhos. Recolha através da simulação de voto em urna. A amostra realizada foi de 33443 entrevistas, variando entre 3498 e 8700 entrevistas para cada concelho. O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, varia entre mais ou menos 1,05% e mais ou menos 1,66%; mais especificamente:
