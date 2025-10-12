Autárquicas: CDU saúda níveis de participação "muito elevados"

Manuel Rodrigues saudou "o nível de participação que se registou durante todo este ato eleitoral" e destacou o "contributo que a CDU deu para que, através dos seus muitos candidatos, se trouxesse para o plano da discussão as questões locais".

O dirigente do PCP Manuel Rodrigues saudou este domingo os níveis de participação "muito elevados" nas eleições autárquicas, considerando que a CDU deu um "grande contributo" para essa taxa porque trouxe o "plano da discussão para as questões locais".



Autárquicas: PCP saúda participação elevada e contributo da CDU Lusa

Em declarações aos jornalistas num hotel em Lisboa onde decorre a noite eleitoral da CDU, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP Manuel Rodrigues saudou "o nível de participação que se registou durante todo este ato eleitoral" e destacou o "contributo que a CDU deu para que, através dos seus muitos candidatos, se trouxesse para o plano da discussão as questões locais".

O dirigente comunista defendeu que os candidatos da CDU, devido "ao nível de conhecimento" que tinham dos problemas locais e às propostas e soluções que avançaram para os resolver, garantiram que as eleições autárquicas se situassem "no plano em que deveriam ter sido situadas, ou seja, local".

Questionado se lhe parece que a taxa de abstenção poderá ter impacto nos resultados da CDU, Manuel Rodrigues considerou necessário esperar pelos resultados e salientou que o nível de abstenção é "sensivelmente igual ao verificado há quatro anos".

"O nível de participação é muito elevado. A CDU deu um grande contributo através dos seus milhares de candidatos e ativistas para que a participação fosse de facto muito elevada", referiu.

A taxa de abstenção nas eleições autárquicas de hoje ficará entre 43% e 48,3%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP, pela SIC e pela CNN Portugal.

A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje até às 16:00 situava-se em 43,42%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos.

Segundo a projeção da Universidade Católica divulgada hoje pela RTP um pouco antes das 19:00 em Portugal continental (18:00 nos Açores), a taxa de abstenção nas eleições de hoje será entre 43% e 48%.

As projeções divulgadas pelas 19h pela SIC e pela CNN Portugal coincidem, apontando ambas para uma taxa de abstenção entre 43,3% e 48,3%.