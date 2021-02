PSD vai apoiar independente para a Câmara de Coimbra

A notícia foi avançada por Nuno Freitas, o homem que a concelhia e a distrital do PSD de Coimbra tinham escolhido para defrontar Manuel Machado nas autárquicas deste ano. Num vídeo no Facebook, Freitas anunciou que a decisão já está tomada pela direção nacional e que lhe foi comunicada por José Silvano: o candidato apoiado pelo partido será o independente José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos.

"Fui informado pela direção nacional, pelo seu coordenador autárquico que é o seu secretário-geral, que o PSD decidiu não apoiar a decisão do PSD de Coimbra, dos seus órgãos concelhios e distritais", afirmou Nuno Freitas, revelando que a direção de Rui Rio optou por "não homologar" a decisão das estruturas locais de Coimbra.

"É uma decisão que eu respeito, como militante disciplinado de um partido", diz Freitas, que não deixa de lamentar o que considera ser "uma decisão errada".

Nuno Freitas recorda o que tem sido o mandato do socialista Manuel Machado – que chegou a prometer um aeroporto para Coimbra – afirmando que "o PSD deveria ter usado este tempo para se preparar e apresentar uma alternativa credível e séria" e não apoiar alguém que já tinha ido a votos em 2017 com o movimento independente Somos Coimbra.



Contactado pela SÁBADO, o líder da concelhia do PSD Coimbra, Carlos Lopes, limitou-se a afirmar que a irá reunir a comissão política concelhia esta sexta-feira, remetendo qualquer comentário para depois disso.

Em outubro, a SÁBADO tinha avançado que a aproximação entre a direção nacional do PSD e o movimento independente gerou uma rutura entre os próprios apoiantes de José Manuel Silva.

Na reunião em que foi aprovada uma deliberação para mandatar José Manuel Silva para prosseguir contactos com PSD, CDS e MPT, saíram 11 dos 22 membros do movimento de cidadãos Somos Coimbra, incluindo quatro fundadores, Seabra Santos, Carlos Fiolhais, Gonçalo Quadros e Carlos Faro.

As demissões aconteceram por haver no movimento independente quem não estivesse de acordo com uma negociação que levaria José Manuel Silva a integrar as listas do PSD, uma vez que a lei eleitoral autárquica não permite coligações entre partidos e movimentos de cidadãos.

As negociações com José Manuel Silva foram encabeçadas por Maló de Abreu, em nome de Rui Rio, à margem das estruturas locais do PSD.