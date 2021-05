Imbróglio em Coimbra com o CDS local a pôr em xeque ampla coligação

A Concelhia conimbricense do CDS reiterou, na sexta-feira, uma proposta de retirada do partido da coligação ‘Juntos Somos Coimbra’ por "não se rever na falta de ética e transparência no processo de negociação e nas atitudes desrespeitosas, autoritárias e déspotas do candidato" José Manuel Silva à presidência da Câmara local.



Para a Comissão Política Concelhia (CPC) de Coimbra do CDS, José Manuel Silva "não será o melhor timoneiro" da Câmara conimbricense "se não sabe sequer conduzir uma negociação de coligação, ainda que complexa". "Coimbra e os conimbricenses merecem mais e melhor", opina, em comunicado, esta estrutura partidária.



Ex-bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva é, desde 2017, vereador (independente) eleito pelo movimento ‘Somos Coimbra’ e acaba de apresentar a sua candidatura à presidência da autarquia com o patrocínio do PSD, Nós Cidadãos, PPM, Volt, RIR, Aliança e, alegadamente, do CDS.