PSD quer adiamento das autárquicas por dois meses

O PSD defende o adiamento das eleições autárquicas, tendo em conta a pandemia. Rui Rio lembrou, em conferência de imprensa, que o período eleitoral para as autárquicas é 22 de setembro e 14 de outubro. E tendo em conta a pandemia, não considera haver condições para que este período legal se mantenha.







Dizendo ainda que, segundo o vice-almirante Gouveia e Melo, tudo for cumprido no dia 31 de agosto temos 70% da população portuguesa vacinada e aí a imunidade de grupo."Estou muito cético de que teremos essa meta alcançada, mas se o Governo marcar as eleições para 20 e tal de setembro teremos 20 dias de campanha, o que me parece curto", referiu Rui Rio.Ora, Rui Rio considera que este período é curto tendo em conta que não existe tanta cobertura mediática como nas eleições presidenciais. "Isto só serve quem está no poder", considerou.O presidente do PSD considera que "a sete meses das eleições" se deve agora ponderar se se deve ou não adiar as aurtárquicas. "Não deve ser à portuguesa e decidir tudo em cima"."Vamos dar entrada de um projeto de lei para o adiamento por 60 dias. Entre 22 de novembro e 14 de dezembro".Os sociais-democratas referem que a proposta de 60 dias é o que entendem ser razoável e que adiar para 2022 "seria demasiado excessivo".O PSD lembra que este período já esteve em vigor em 1975. Rui Rio considera que esse tempo seria o suficiente para que os candidatos possam fazer campanha que nestas eleições se faz "porta a porta". "A riqueza das autárquicas é o falar com as pessoas, se elas estiverem fechadas em casa, não existe esse contacto", argumenta.O líder dos sociais-democratas aponta ainda que até pode ceder a esta proposta, "se nos apresentarem factos inteligentes".