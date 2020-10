Autárquicas: PSD faz aproximação a movimento de cidadãos em Coimbra

Ainda mal começaram a arrancar os motores para as autárquicas, mas os primeiros contactos já estão a causar estrondo em Coimbra. Contactos entre a direção do PSD e o ex-bastonário da Ordem dos Médicos provocaram uma cisão no movimento Somos Coimbra e mal-estar na concelhia social-democrata.

Na reunião em que foi aprovada uma deliberação para mandatar José Manuel Silva para prosseguir contactos com PSD, CDS e MPT, saíram 11 dos 22 membros do movimento de cidadãos Somos Coimbra, incluindo quatro fundadores, Seabra Santos, Carlos Fiolhais, Gonçalo Quadros e Carlos Faro.

O motivo? A discordância com o prosseguir de conversas que no fundo vão fazer este movimento integrar as listas do PSD, uma vez que a lei eleitoral autárquica não permite coligações entre partidos e movimentos de cidadãos.

"Chegamos a um ponto em que nos foi comunicado que tinha tido contactos relevantes da direção do PSD", confirma à SÁBADO Filomena Girão, deputada municipal do Somos Coimbra e porta-voz dos 11 dissidentes.

Filomena Girão conta que a deliberação para "dar continuidade aos contactos que já existiam" e que os membros do movimento desconheciam até essa reunião, foi aprovada apenas com o voto de qualidade de José Manuel Silva, dado o empate que se verificou.

"Para nós era importante esta marca de independência. Não excluímos apoio de partidos, mas só isso", afirma Filomena Girão que dá como exemplo o apoio partidário dado à candidatura de Rui Moreira no Porto.

A SÁBADO sabe que as conversas têm sido conduzidas por Maló de Abreu em nome da direção do PSD. Mas a concelhia, que já aprovou o nome de Nuno Freitas como candidato às autárquicas têm sido excluída.

"O nosso candidato é o Nuno Freitas. Não temos nada a ver com plataformas de entendimento. Não queremos ter nada a ver com esta situação", diz à SÁBADO o líder da concelhia do PSD de Coimbra, Carlos Lopes.

Segundo Filomena Girão, José Manuel Silva transmitiu aos membros do movimento ter sido posta em cima da mesa a possibilidade de o Chega integrar esta plataforma, uma hipótese que o próprio terá rejeitado.

Contactado pela SÁBADO, o coordenador do Chega em Coimbra, Luís Miguel Mendes, recusa que tenha havido alguma reunião formal sobre autárquicas com outros partidos. "Não houve nenhuma reunião. Para já não ficou nada em cima da mesa", diz Luís Miguel Silva, frisando que para isso acontecer teria de haver o ok de André Ventura, coisa que ainda não terá acontecido.