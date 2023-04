PSD chama Galamba para explicar de reunião secreta com CEO da TAP

Fonte do grupo parlamentar do PSD confirma à SÁBADO que vai pedir para ouvir o ministro das Infraestruturas sobre a reunião secreta do PS e assessores do Governo na véspera da audição à CEO da TAP em janeiro.

18 de janeiro de 2023. Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, foi ouvida numa audição parlamentar para justificar a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, noticiada pelo Correio da Manhã. Na véspera, reuniu-se com o PS e assessores do Governo, entre eles uma adjunta da ministra Ana Catarina Mendes e o chefe de gabinete de João Galamba, para se preparar para a audição. Esta foi uma das revelações que saiu esta terça-feira da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, onde Ourmières-Widener foi novamente ouvida. Em consequência, o PSD quer chamar o ministro das Infraestruturas.







João Cortesão

A informação foi confirmada pelajunto de fonte do grupo parlamentar do PSD. O objetivo desta reunião será pedir justificações ao ministro João Galamba sobre por que motivo membros do Governo, inclusive do seu gabinete, se reuniu com a presidente executiva da TAP em vésperas de ser ouvida pelos deputados. Os deputados social-democratas também querem ouvir o governante no que toca às restantes informações avançadas por Ourmières-Widener esta terça-feira "A reunião… é difícil ajuizá-la. Na minha cabeça era algo que tinha de fazer, por isso não fiz juízos de valor", respondeu Ourmières-Widener ao deputado Bernardo Blanco, que questionou se era "ético" a CEO da TAP reunir-se com o PS e o Governo em preparação do escrutínio parlamentar. Uma coisa é certa: a 18 de janeiro, dia da audição inicial, a gestora nunca respondeu de forma clara à pergunta sobre se Alexandra Reis se demitira ou fora demitida.Alexandra Reis, ex-administradora da TAP e ex-secretária de Estado do Tesouro, vai ser ouvida esta quarta-feira e a quarta pessoa ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da companhia aérea. O grupo, constituído por iniciativa do BE, já ouviu a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), o administrador financeiro da empresa, Gonçalo Pires, e da presidente executiva, Christine Ourmières-Widener.