PSD: Candidata precisa-se

Entre os primeiros 100 nomes de candidatos lançados pelo PSD há apenas três mulheres. A falta de candidatas saltou à vista e Rui Rio confessou a dificuldade em recrutar no feminino. Mas a coordenadora das Mulheres Sociais-democratas, Lina Lopes, está apostada em mudar este cenário e usou o Whatsapp para um anúncio de recrutamento de possíveis futuras autarcas.







Rui Rio

"Caríssimas tenho lido com toda a atenção o que tem escrito! É altura de ajudar o presidente do partido! assim peço as coordenadoras distritais e a todas as que estão neste WhatsApp que me façam chegar a vossa disponibilidade e tb de outras mulheres que estejam interessadas em integrar listas para câmaras e freguesias!", escreve Lina Lopes, numa mensagem a que ateve acesso.Lina Lopes explica que as interessadas devem enviar "o nome e uma pequena nota biográfica com contacto e-mail e telefone", acompanhando estes dados com a indicação de "quais as CM que estariam disponíveis e quais as juntas".A deputada social-democrata pede também uma espécie de carta de motivação. "E se consideram estar em condições de ser presidentes de juntas indiquem essa motivação dizendo as razões pq consideram que seriam uma excelente Presidente de junta! como sabem há existem quotas 40,% logo têm que ser incluídas mulheres", explica na mensagem."Assim iremos ajudar o presidente a encontrar Mulheres! Provavelmente têm-lhe dito que não existem", observa Lina Lopes, que já tinha publicamente lamentado as barreiras que continuam a impedir as mulheres de chegar a cargos políticos."O que as concelhias levam ao presidente do partido e à Comissão Política Nacional, porque isto tem um trâmite, são homens e provavelmente o que dirão ao presidente é que não há mulheres. Eu já ouvi isso várias vezes: ´não há mulheres, nós até queremos...', tinha dito à TSF, disponibilizando-se para ajudar na tarefa de encontrar candidatas."Peçam-nos a nós que nós indicaremos mulheres", dizia Lina Lopes, com uma farpa aos homens que lideram o processo de seleção de candidaturas: "provavelmente, as que querem não são escolhidas".Numa ação de formação das Mulheres Sociais-democratas, Rui Rio tinha lamentado este sábado a dificuldade em trazer mulheres para a política."Nós queremos ter mulheres nas listas, nós queremos dar destaque às mulheres e, no entanto, chegamos a realidade e batemos de frente com a realidade: é que há muito poucas mulheres que estão na política, para não falar nas que estejam disponíveis para a atividade autárquica", disse Rio.Até agora, o PSD só anunciou três candidatas à presidência de Câmaras: Cristina Ferreira para Penedono, Maria do Céu Quintas para Freixo de Espada à Cinta e Maria Helena Oliveira para Cantanhede.