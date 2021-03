PSD: Como Lina arranjou 40 mulheres a Rio

Uma lista de 40 mulheres disponíveis para serem candidatas autárquicas pelo PSD, assim como as respetivas notas biográficas e currículos, chegou ao email do presidente social-democrata, Rui Rio, na passada terça-feira. Apesar de o líder laranja ter dito que "há muito poucas mulheres disponíveis", apresentando uma lista autárquica com apenas três mulheres em 100 candidatos, a deputada Lina Lopes mostrou o contrário: num repto que lançou a todas as militantes, o que não faltou foi candidatas – e a grande maioria nem pertence a qualquer estrutura.



"Houve o aparecimento de mulheres que, não estando ligadas a estruturas, estão disponíveis para ajudar o PSD. E muitas delas com grandes currículos. Temos, por exemplo, uma professora catedrática de Medicina completamente disponível", revelou à SÁBADO a deputada e coordenadora das Mulheres do PSD.



Sem qualquer incentivo da direção, foi Lina Lopes, por sua própria iniciativa, que procurou as mulheres. Tudo começou com uma mensagem de WhatsApp num grupo interno do partido: "Peço às coordenadoras distritais e a todas as que estão neste WhatsApp que me façam chegar a vossa disponibilidade e também de outras mulheres que estejam interessadas em integrar listas para câmaras e freguesias!", apelou, como a SÁBADO já noticiou.