A líder do Bloco de Esquerda acusou o PAN de não ser de confiança. Inês Sousa Real disse que o BE tem preconceitos ideológicos. A Madeira assombrou o debate

O fantasma da Madeira marcou o debate entre as únicas mulheres líderes de partidos políticos com assento parlamentar. Sem interrupções, mas com ideias fortes Mariana Mortágua acusou o PAN, de Inês Sousa Real, de não ter coerência e de apoiar todo o tipo de partidos.