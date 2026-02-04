Sábado – Pense por si

Portugal

Processo Casa Pia aparece nos ficheiros de Epstein

Diogo Barreto
Diogo Barreto 13:20
Uma denúncia pedia às autoridades que investigassem a ligação de Epstein a um alegado esquema de abuso de crianças por milionários americanos em Portugal.

Uma denúncia enviada para as autoridades norte-americanas em julho de 2019 dá conta de que tinha estreado por essa altura, na Netflix, um documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann e que nesse documentário se fala da presença de "milionários americanos" que voavam para Portugal em jatos privados "com o propósito de abusarem de crianças" na instituição da Casa Pia. O título do email  era "Jeffrey Epstein". Não se sabe se as autoridades dos Estados Unidos investigaram esta possível ligação com o caso de Jeffrey Epstein, mas a denúncia agora divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano (DOJ na sigla original).

Jeffrey Epstein: professor de matemática, consultor e acusado de crimes financeiros
Jeffrey Epstein: professor de matemática, consultor e acusado de crimes financeiros AP

O documentário em causa foi criticado por oferecer poucas novidades (se é que algumas) e de não atar nenhuma ponta solta sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, mas um espetador do mesmo achou que havia ali um pormenor que podia ser do interesse das autoridades. "Na temporada 1, episódio 3, jornalistas portugueses lembram o escândalo que ocorreu uns anos antes sobre abuso de crianças num orfanato português (...) Um jornalista diz mesmo que é um facto conhecido que milionários americanos estavam a voar para Portugal em jatos privados para abusar sexualmente destas crianças", pode ler-se no email. "Esta informação pode ser do vosso interesse", lê-se no final do email.

Em causa estão declarações de Felícia Cabrita, jornalista que afirma no documentário ter encontrado provas que ligavam milionários norte-americanos que desde a década de 1960 "se deslocavam a Portugal, obviamente, com a conivência de elementos de topo da Casa Pia, e que faziam com estas crianças o que bem entendiam".

A verdade é que esta é a única referência ao processo Casa Pia nos Epstein Files, apesar de haver outras referências a Portugal nos mesmos. Principalmente viagens de avião que fizeram paragens na ilha de Santa Maria, nos Açores. O avião de Epstein chamado "Lolita Express" (numa referência ao livro de Vladimir Nabokov em que um homem de meia idade abusa da enteada de 12 anos). A bordo desse avião seguiam Epstein e a companheira Ghislaine Maxwell, que cumpre uma pena de 20 anos por cumplicidade com o predador. Seguiam também o ex-presidente Bill Clinton, o ator Kevin Spacey e outras celebridades.

A segunda referência a Portugal envolve o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do PS, Luís Amado. O nome do antigo ministro surge no meio de outras 14 personalidades estrangeiras. Um remetente não identificado propunha a Epstein que se encontrasse com 15 personalidades, sendo Luís Amado uma delas. Contactado pela , o ex-ministro achou o assunto "ridículo", garantindo "nunca ter visto" Epstein "na vida". 

