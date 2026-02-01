Sábado – Pense por si

Tom Cruise abandona apartamento de 35 milhões em Londres após assalto à loja Rolex nas proximidades

Luana Augusto
Luana Augusto 18:13
Gangue levou cerca de 20 relógios da loja, cujos preços podem chegar aos 50 mil euros cada. Índices de criminalidade na área fizeram o ator abandonar o Reino Unido.

Tom Cruise abandonou o seu apartamento de luxo em Knightsbridge, Londres, avaliado em 35 milhões de libras, depois da loja Rolex junto à sua casa ter sido assaltada na semana passada, e de os seus empregados terem sido vistos a retirar caixas do apartamento que o nova-iorquino comprou em 2021. Segundo o , que cita uma fonte próxima da celebridade, de 63 anos, o ator sentiu que a área se tornou insegura e "perdeu o seu encanto". 

Tom Cruise deixa apartamento em Londres após assalto a loja Rolex
Tom Cruise deixa apartamento em Londres após assalto a loja Rolex Rocco Spaziani/picture-alliance/dpa/AP Images

"O ataque excessivamente agressivo, na loja no andar de baixo, evidenciou a falta de segurança em torno dos apartamentos multimilionários onde [Tom] Cruise mora", disse fonte próxima do ator ao Daily Mail. "Ele adorava passear pela região, mas parece que [o bairro] Knightsbridge se está a tornar cada vez menos seguro. Ele sente que a área piorou no último ano ou dois."

A notícia surgiu depois de um grupo de assaltantes ter entrado na loja Bucherer com uma marreta, dois martelos pequenos e uma ferramenta pontiaguda usada para partir vidros grossos e ter assaltado a loja Rolex, na semana passada, em plena luz do dia, levando cerca de 20 relógios. O assalto durou apenas três minutos e, depois disso, o gangue fugiu nas suas bicicletas.

Um funcionário de um hotel disse ao Daily Mail que estava a fazer uma pausa para fumar, em Serpentine Walk, quando viu duas bicicletas a passarem por ele a alta velocidade, com pelo menos um dos condutores a segurar uma "faca muito grande". Já uma outra fonte disse ter vistos os assaltantes a usarem marretas durante o ataque e recordou que a arma era tão pesada que o criminoso que a manuseava teve dificuldades em pegar nela, tendo tropeçado a certo momento.

Face a este cenário, a loja decidiu manter-se encerrada durante toda esta semana, no entanto, citado pelo Daily Mail, um dos seguranças alegou que o motivo do encerramento se prendia com uma "reforma" na loja.

Apesar de já não haver relógios na vitrine, alguns preços ainda estavam expostos: um deles custava 29.950 libras (aproximadamente 33 mil euros). Numa outra loja Rolex, próxima do local, a vitrine exibia relógios que variavam entre as 5 mil e as 16 mil libras (5 mil e 15 mil euros), com versões a chegarem às 45 mil libras (51 mil euros), o que significa que um roubo de 20 relógios renderia centenas de milhares de libras aos ladrões. 

Segundo o Daily Mail, os índices de criminalidade em Knightsbridge e Belgravia permanecem bastante altos há anos. Só em novembro foram cometidos cerca de 295 crimes em Knightsbridge e Belgravia.

O assalto à Rolex, em plena luz do dia, ocorreu, aliás, apenas algumas semanas depois da marca de modo italiana de luxo, Loro Piana, também ter sido assaltada. Neste assalto, o gangue conseguiu roubar diversos itens, nomeadamente roupas e malas. A polícia foi chamada ao local pouco depois das três da manhã do dia 16 de dezembro, mas por essa altura o grupo de assaltantes já tinha fugido. Mais de um mês depois, a polícia continua a investigar este caso: até ao momento não foi efetuada nenhuma detenção, informou a Polícia Metropolitana.

Já no ano passado, foi notícia que Blue Stevens, de 24 anos, foi esfaqueado até a morte perto do luxuoso hotel The Park Tower Knightsbridge, localizado a poucos passos da Rolex. Até ao momento, as autoridades também ainda não conseguiram encontrar o assassino.

