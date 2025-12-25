Encontrado mais um milhão de documentos possivelmente relacionados com Epstein

Arquivos deverão ser divulgados nas próximas semanas. O Departamento de Justiça não especifica como é que o FBI os obteve.
As autoridades americanas descobriram mais um milhão de documentos potencialmente relacionados com o falecido pedófilo Jeffrey Epstein. Segundo informações oficiais citadas pela BBC, prevê-se que estes arquivos sejam divulgados nos próximos dias e semanas.
Novos documentos ligados a Epstein e Maxwell podem vir a públicoDepartamento de Justiça dos EUA via AP
"Temos advogados a trabalhar 24 horas por dia para examinar e fazer as redações legalmente exigidas para proteger as vítimas. Divulgaremos os documentos assim que possível", informou o Departamento de Justiça na quarta-feira ao adiantar que pode levar "mais algumas semanas" até que todos os arquivos sejam divulgados.
O departamento não especifica como é que o FBI e o procurador dos EUA para o distrito sul de Nova Iorque obtiveram o material.
A notícia surge depois do Departamento de Justiça ter divulgado milhares de documentos sobre Epstein - alguns com muitas partes censuradas, como nomes de pessoas -, e depois do departamento ter sido alvo de críticas por não ter divulgado todos os arquivos até 19 de dezembro, como estipulava a nova lei. Os documentos incluem e-mails trocados entre funcionários do FBI, em 2019, nos quais mencionam 10 possíveis "cúmplices" de Epstein
Já depois de ter sido anunciado que foram descobertos documentos adicionais sobre Epstein, o principal democrata do Comité de Supervisão da Câmara fez uma publicação na rede social X onde acusou a Casa Branca de reter arquivos "ilegalmente". “Todos os dias vemos mentiras, incompetência, prazos não cumpridos e redações ilegais”, escreveu o deputado Robert Garcia.
