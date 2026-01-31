Caso Epstein: Bill Gates quis dar antibióticos à mulher após apanhar DST "de raparigas russas"

Alegações surgem nos novos documentos revelados pelo departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas já foram desmentidas pelo fundador da Microsoft.

Novos documentos sobre Jeffrey Epstein divulgados pelo departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam que Bill Gates terá apanhado uma doença sexualmente transmissível por intermédio de "raparigas russas". O magnata norte-americano terá ainda planeado dar antibióticos à mulher, sem o seu conhecimento, segundo apuraram as autoridades norte-americanas na análise ao computador de Epstein.



Bill Gates visado na investigação ao caso Epstein EPA

O fundador da Microsoft estaria preocupado com a possibilidade de infetar a mulher, Melinda French Gates, de acordo com um email de Epstein, segundo o qual Bill lhe teria pedido para obter o medicamento.

Um porta-voz do milionário já veio desmentir as alegações, considerando-as "absurdas" e "completamente falsas". Melinda Gates, que se separou de Bill em 2021, não comentou o caso.

Estes emails estavam entre os três milhões de documentos recentemente divulgados pela investigação criminal contra Epstein, que morreu na prisão em 2019. Num deles Epstein parece acusar Gates de ter "optado por ignorar e descartar" a "amizade" de ambos, ao fim de seis anos.

E acrescenta: "Para piorar a situação, com lágrimas nos olhos imploras-me para que apague os emails referentes à tua DST [doença sexualmente transmissível], ao teu pedido para que te forneça antibióticos para que os possas dar secretamente à Melinda, e à descrição do seu pénis", escreveu Epstein.

Bill Gates já chegou a dizer que a sua ligação a Epstein - criminoso sexual e pedófilo - foi um "grande erro", um erro "bastante estúpido". Admitiu terem jantado juntos várias vezes, alegando que o fazia na esperança de que o gestor de fortunas fizesse uma doação para a sua fundação.

Um porta-voz de Gates garantiu ontem à BBC que "a única coisa que esses documentos demonstram é a frustração de Epstein por não ter um relacionamento contínuo com Gates e até onde ele estava disposto a ir para lhe armar uma cilada e o difamar."