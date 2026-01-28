Sábado – Pense por si

Dois mortos, escolas fechadas e comboios parados: os efeitos da depressão Kristin

Tempestade faz-se sentir sobretudo no centro do país.

Na Figueira da Foz caiu parte do telhado da antiga Universidade e atingiu, pelo menos, sete carros
Árvores não resistiram ao vento
Rajadas de vento levaram à queda de árvores
Ao Minuto Atualizado Há 3 minutos
Há 4 minutos 28 de janeiro de 2026 às 11:34
Lusa

Cerca de 2.600 ocorrências no continente devido à passagem da depressão Kristin

A passagem da depressão Kristin causou esta quarta-feira cerca de 2.600 ocorrências no continente, sobretudo queda de árvores e de estruturas e inundações, afetando principalmente os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e Santarém, disse a Proteção Civil. Segundo Daniela Fraga, adjunta do Comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tratou-se de um fenómeno extremo, com muitas ocorrências em simultâneo, com cerca de 2.600 registos entre as 00:00 e as 10:30. A responsável acrescentou que os operacionais estão no terreno desde o início da noite, mas admite que "vai ser difícil repor a normalidade".
Há 9 minutos 28 de janeiro de 2026 às 11:29
Lusa

Litoral alentejano com resgate de três pessoas e danos em cemitério

O mau tempo provocou perto de 100 ocorrências no litoral alentejano, a maioria quedas de árvores que causaram estragos num cemitério e em viaturas, tendo também sido resgatadas três pessoas devido à chuva intensa. Fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que, entre as 03:30 e as 09:30, "80% foram quedas de árvores", mas as ocorrências englobaram também cheias, devido à subida de caudais de linhas de água, quedas de estruturas e a interdição à circulação rodoviária de várias estradas. Cerca das 07:00, foi também dado o alerta para o resgate de três pessoas, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, que seguiam em duas viaturas e ficaram retidas na estrada devido à chuva intensa. As vítimas "ficaram presas, dentro das suas viaturas" na estrada que liga Santiago do Cacém a Vale Rainha, devido à chuva intensa e fortes rajadas de vento. "A forte chuva associada às fortes rajadas de vento fez com que a estrada ficasse submersa, mas as pessoas foram resgatadas com sucesso, sem ferimentos, e as viaturas retiradas do local", afirmou.
Há 13 minutos 28 de janeiro de 2026 às 11:25
Lusa

Região Oeste regista 300 ocorrências, 41 deslocados, seis desalojados e quatro feridos

O mau tempo provocou esta noite 300 ocorrências na região do Oeste, onde há registo de 41 deslocados, seis desalojados e quatro feridos, um dos quais bombeiro, informou o Comando sub-regional do Oeste. Essas 300 ocorrências foram registadas entre as 04:00 e as 09:45, mas o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região Oeste, Carlos Silva, admitiu que "este registo não corresponde à realidade porque ainda estão a ser carregadas muitas ocorrências que foram ocorrendo durante a noite e que não houve a capacidade nem dos agentes de proteção civil as transmitir". Existem também, num primeiro balanço "41 deslocados, seis desalojados, três feridos leves, sendo um deles bombeiro, e um ferido grave", disse Carlos Silva. Os concelhos mais afetados foram Caldas da Rainha e Alcobaça, mas "as ocorrências mais relevantes registaram-se em Peniche, onde foram deslocadas 40 pessoas de um acampamento de um grupo de etnia cigana", que foram encaminhadas para a Casa Municipal da Juventude, "onde ficaram a pernoitar por uma questão de precaução".
Há 32 minutos 28 de janeiro de 2026 às 11:06

Homem resgatado em Monção após noite preso pela subida do caudal do rio Minho

Um homem foi hoje resgatado da ínsua da Lapela, em Monção, onde estava preso desde quarta-feira devido à subida do caudal do rio Minho, revelou à Lusa o capitão da Polícia Marítima de Caminha. "A pessoa já está em segurança, na margem" do rio Minho, informou Fernando Pereira, também capitão do porto de Caminha, no distrito de Viana do Castelo. O homem, de cerca de 40 anos, passou a noite naquela zona, uma vez que "não conseguia sair devido à subida do caudal" e apenas esta manhã, "ao ver que o nível da água não baixava", alertou as autoridades, acrescentou. A mesma fonte não soube explicar se o homem passou a noite ao relento ou sem dormir, referindo apenas que a zona tem um abrigo de animais. Fernando Pereira disse ainda que o homem explicou que, na quarta-feira, "ficou preocupado com os animais que tem naquela zona por causa da subida da água", tendo-se ali deslocado.
Há 42 minutos 28 de janeiro de 2026 às 10:55

30 elementos do corpo de intervenção da PSP a caminho de Leiria

Trinta elementos do corpo de intervenção da PSP estão a caminho de Leiria para ajudar na proteção e socorro da população, na sequência do mau tempo, disse à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública. Segundo a PSP, a situação em Leiria é "muito difícil", com estradas cortadas devido à queda de árvores e infraestruturas e postos de combustíveis destruídos. Leia mais .
Há 46 minutos 28 de janeiro de 2026 às 10:51
Lusa

Casal e filho menor ficam desalojados em Évora

Um casal e um filho menor ficaram esta quarta-feira desalojados devido à inundação da casa onde vivem, em Évora, provocada pelo mau tempo que fustiga o país, revelou fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC). O coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, indicou à agência Lusa que uma linha de água galgou as margens e inundou a habitação, numa quinta situada no Bairro das Espadas, na periferia da cidade. Segundo a mesma fonte, o casal e o filho menor, cujas idades não soube precisar, estão a ser acompanhados pelo Serviço de Ação Social da câmara com vista a serem realojados temporariamente. Joaquim Piteira disse que, neste concelho, o mau tempo provocou ainda inundações de vias, a queda de cerca de 25 árvores e de várias estruturas, como o toldo do parque de estacionamento de um supermercado, placares de publicidade e sinais de trânsito. Às 10:00 de hoje estavam cinco vias cortadas no concelho, por estarem inundadas ou terem árvores caídas a impedirem a circulação rodoviária.
Em Évora, também faltou energia elétrica em algumas zonas da cidade, afetando, pelo menos, o Jardim de Infância do Penedo de Ouro e as escolas básicas do Frei Aleixo e dos Canaviais, com as aulas a decorrerem, ainda assim, dentro da normalidade, segundo fonte da direção do Agrupamento de Escola André de Gouveia.
Há 54 minutos 28 de janeiro de 2026 às 10:44

Árvores de grande porte tombadas em Mafra devido ao mau tempo

A carregar o vídeo ...
Árvores de grande porte tombadas em Mafra devido ao mau tempo
Há 55 minutos 28 de janeiro de 2026 às 10:43

Morador relata momento em que telhados foram destruídos na Figueira da Foz devido ao vento forte

A carregar o vídeo ...
Morador relata momento em que telhados foram destruídos na Figueira da Foz devido ao vento forte
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:35
Lusa

Quedas de árvores, via cortadas e equipamentos danificados em Coimbra

O concelho de Coimbra registou 150 ocorrências durante a madrugada, com o vento a provocar a queda de árvores, danos em equipamentos municipais, corte de estradas e no abastecimento de luz e gás, revelou a Câmara Municipal. "Em Coimbra, até ao momento, temos dezenas de ocorrência, elas atingem já 150 ocorrências. Temos cortes de luz que estão a provocar também falhas de abastecimento de água e estamos a falar em cerca de 10 freguesias", informou a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa. Em declarações à agência Lusa, a autarca explicou que têm a reportar sobretudo quedas de árvores de grande porte, que provocaram o corte de estradas, como o IC2, bem como de algumas ruas importantes na cidade.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:35
Lusa

Homem de 75 anos realojado no Luso, Mealhada

Um homem de 75 anos teve de ser realojado no Luso, concelho da Mealhada, na sequência da passagem da depressão Kristin pela região Centro do país, anunciou hoje o município. "Está realojado, através dos serviços de Ação Social do município, o munícipe do Luso, de 75 anos de idade, que ficou desalojado esta madrugada depois de uma árvore ter afetado fortemente a sua habitação, na Rua Assis Leão", adiantou. De acordo com a Câmara, que encerrou hoje as escolas no município, "foram registadas várias ocorrências durante a madrugada e manhã, nomeadamente quedas de árvores e acumulação de detritos, sobretudo em vias públicas, originando condicionamentos à circulação em diversos locais do concelho".
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:29
Lusa

Circulação ferroviária suspensa nas Linhas da Beira Alta e Beira Baixa e Douro

A circulação ferroviária nas Linhas da Beira Alta e Beira Baixa e Douro, entre Régua e Tua, estava às 09:00 de hoje suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP. A transportadora informa na sua página do Facebook que, no âmbito da passagem da depressão Kristin pelo território continental, a circulação está também suspensa desde o início da manhã nas Linhas do Sul, do Oeste e Sintra-Azambuja (família Alverca/Sintra). A circulação já foi retomada na Linha do Sado, nos urbanos de Lisboa entre Mercês e Sintra e no Ramal de Tomar, apenas entre Entroncamento e Lisboa, que estava suspensa desde o início da manhã.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:27
Lusa

Condutor ficou ferido após queda de árvore em Castelo Branco

O condutor de um veículo pesado ficou ferido hoje em Castelo Branco após a queda de uma árvore em cima da viatura em que seguia, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa o Comandante dos Bombeiros. "Um homem sofreu ferimentos ligeiros, após a queda de uma árvore em cima de um camião e foi transportado para o Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Tiago Neto sublinhou ainda que o acidente aconteceu cerca das 07:00. "Neste momento, ainda não conseguimos precisar o número de ocorrências. Estamos a dar prioridade a situações urgentes, nomeadamente a desimpedir vias e estradas sem quaisquer alternativas de circulação", frisou.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:25
Lusa

Ativado Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil em várias zonas do país

A Câmara de Pombal ativou hoje o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido ao mau tempo, que já levou ao encerramento das escolas neste concelho do distrito de Leiria. Na sequência da depressão Kristin, "foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil", anunciou nas redes sociais a autarquia. "O Município de Pombal encontra-se a monitorizar a situação junto das entidades competentes e recomenda à população que evite a circulação, uma vez que há diversas vias encerradas", adiantou. Também a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e decidiu encerrar as escolas do concelho, afirmou a presidente da Câmara Municipal à agência Lusa. Segundo Liliana Pimentel, há zonas do concelho sem energia elétrica e "muitas estradas, quer nacionais quer municipais, que estão cortadas por causa do tombo de árvores". "Por volta das 07:00, foi decidido ativar o plano de emergência municipal e, nesse sentido, encerrar os estabelecimentos de ensino", indicou. A Câmara da Lousã ativou na sequência da passagem da depressão Kristin pela região, anunciou esta autarquia do distrito de Coimbra em comunicado. "Esta iniciativa visa garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil acionam, a nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil, reforçando a resposta. Permite, também, o acionamento dos meios, públicos e privados, necessários para responder às necessidades", referiu a Câmara. De acordo com a informação disponibilizada pelo município, estão cortadas as estradas EN343 (sentido Góis e Miranda do Corvo) e a EN236 (entre a Lousã e Castanheira de Pera) e condicionada a EN17 (zona da Mimosa), bem como diversas vias do concelho, devido a deslizamento de terras e queda de árvores e pedras.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:25

Roda gigante da Figueira da Foz cai devido ao mau tempo

A roda gigante, divertimento na marginal da Figueira da Foz, caiu esta quarta-feira durante a madrugada, constatou a agência Lusa no local. À passagem da depressão Kristin, também parte do telhado da antiga Universidade Internacional caiu e atingiu, pelo menos, sete carros. Há ainda estragos a registar na esquadra da PSP e a antiga nacional 111, entre Maiorca e Montemor-o-Velho, está cortada, na sequência da queda de árvores, na chamada Estrada das Pontes. Mais informação .
A carregar o vídeo ...
Roda gigante da Figueira da Foz caiu
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:24
Lusa

A1 cortada no sentido sul-norte junto à saída para Fátima para limpeza de via

A Autoestrada 1 (A1) está hoje cortada no sentido sul-norte junto à saída para Fátima, no distrito de Santarém, para limpeza de detritos provocados pelo mau tempo, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR). De acordo com a fonte, a A1 foi cortada ao quilómetro 94 no sentido sul-norte às 07:53 e às 08:26 ainda decorriam trabalhos no local. A Brisa Concessão Rodoviária informou em comunicado que, além da A1, o trânsito está cortado no nó de entrada da A23, que liga Torres Novas à Guarda.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:24
Lusa

Esquadra da PSP da Figueira da Foz sofreu graves danos

A Divisão Policial da PSP da Figueira da Foz sofreu graves danos na sequência da passagem da depressão Kristin, disse fonte oficial daquela polícia. "Verificaram-se ainda graves danos nas instalações daquela Divisão, designadamente vidros partidos e telhas caídas, que provocaram danos em viaturas policiais e em viaturas particulares pertencentes a efetivos da Divisão", disse. Esta mesma divisão "esteve sem fornecimento de energia elétrica entre as 05:00 e as 06:00, não dispondo de gerador funcional, mantendo-se igualmente sem comunicações telefónicas".
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:22

REN está restaurar "infraestruturas danificadas"

Depois do agravamento das condições metrológicas sentidas na última noite, mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica às 07h00 desta quarta-feira. Os distritos mais afetados foram Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa. A REN enviou um comunicado às redações onde “informa que está a trabalhar em articulação com a E Redes, a Rede Elétrica de Espanha, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais autoridades para a reposição da normalidade do serviço de abastecimento elétrico às populações com a máxima urgência”.   Mais informação .
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:20
Lusa

Árvores, postes de eletricidade e estabelecimentos destruídos em Torres Vedras

A passagem da tempestade Kristin por Torres Vedras deixou esta noite árvores de grande e médio porte e postes de energia elétrica caídos e vários estabelecimentos destruídos, incluindo uma grande oficina cujo teto voou com o vento. "Temos muitas ocorrências. Há árvores de grande porte tombadas junto à Câmara Municipal, também no emblemático jardim da Graça, ficaram vários estabelecimentos destruídos, o teto da oficina Banix desapareceu e há muitos estragos, por exemplo. Também na Escola Secundária Madeira Torres", disse à Lusa o vereador torreense para a Proteção Civil, Diogo Guia. A mesma fonte adiantou que é um cenário que se repete um pouco por todo aquele concelho, igualmente nas zonas mais rurais.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:20
Lusa

Escolas fechadas e aulas suspensas no centro e norte do país

As escolas de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vão estar hoje encerradas, anunciou a Câmara nas redes sociais, na sequência da passagem da depressão Kristin na região. "Na sequência da passagem da depressão Kristin, que provocou uma falha de energia elétrica em todo o concelho, o Município de Montemor-o-Velho informa que todas as escolas (Jardins de Infância, Escolas do 1.º, 2.º e 3.º CEB, Escola Secundária e Escola Profissional) estarão encerradas esta quarta-feira, dia 28 de janeiro".

As escolas de Miranda do Corvo vão também estar hoje encerradas. Na sequência da depressão Kristin, que atingiu a região pouco depois das 05:00, a Câmara decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino e ainda solicitar à população que tenha especial atenção a eventuais obstáculos nas vias. "Uma noite de extremo mau tempo provocado pela tempestade Kristin provocou inúmeras ocorrências no concelho. Uma equipa conjunta do Executivo Municipal, Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e Juntas de Freguesia têm feito um acompanhamento e monitorização permanente desde a noite de 27 de janeiro", disse a Câmara.

A Câmara de Alijó disse que, na sequência do agravamento das condições do tempo e por forma a garantir a segurança de toda a comunidade escolar, as aulas se encontram suspensas durante o dia de hoje no concelho. "Apela-se à população para que circule com a máxima prudência nas estradas, sobretudo nas zonas mais altas do concelho, onde a presença de gelo e neve poderá originar condições de perigo", apelou, garantindo que o município está a acompanhar, de forma permanente, a evolução das condições meteorológicas, em estreita articulação com a Proteção Civil e as forças de segurança.

As escolas em Pombal, no distrito de Leiria, estão ainda fechadas devido ao mau tempo, disse à agência Lusa a vice-presidente da Câmara, adiantando que a maior parte do concelho está sem eletricidade. "Temos várias árvores a impedir o trânsito, não temos eletricidade na maior parte do concelho, portanto, neste momento, as escolas estão fechadas", afirmou Isabel Marto, pedindo à população para ficar em casa.
No Instituto Politécnico da Guarda estão suspensas as atividades presenciais, "preventivamente", durante o período da manhã. "Devido à intensa queda de neve esta madrugada, as atividades letivas começarão um pouco mais tarde durante a manhã de hoje por forma a que os Serviços Municipais possam proceder à limpeza das vias", referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais do município.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:18

Governo confirma duas mortes

O Governo veio esta quarta-feira "lamentar profundamente a perda de duas vidas” na sequência do mau tempo e "apresenta sentidas condolências às famílias", dizendo ainda estar a acompanhar em permanência o impacto da tempestade que está a assolar o País. Leia mais
A carregar o vídeo ...
Um morto em queda de árvore em cima de carro em Vila Franca de Xira
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:16

Registadas cerca de 1.500 ocorrências até às 8h00

Cerca de 1.500 ocorrências foram registadas pela proteção civil entre as 00:00 e as 08:00 desta quarta-feira por causa do mau tempo, um número que deverá subir devido às muitas situações ainda não contabilizadas. Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas. Leia mais .
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:13

Circulação ferroviária suspensa na Linha do Norte para comboios de longo curso devido ao mau tempo

Acirculação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso está suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP - Comboios de Portugal. A transportadora informa na sua página do Facebook que devido a problemas na via causados pelo mau tempo, a circulação está suspensa também nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado. Leia mais informação .
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:13
Lusa

Neve corta estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu

Várias estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu ficaram cortadas durante a noite e madrugada de hoje devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões. Segundo a mesma fonte, a queda de neve levou ao encerramento de três estradas nacionais: a EN2 entre Bigorne e Castro Daire (do quilómetro 131 até ao quilómetro 119), a EN321 entre Cinfães e Castro Daire, e a EN329 entre Vila Nova de Paiva e Porto da Nave (Moimenta da Beira). Também não é possível transitar nas estradas municipais 553 entre Feirão (Resende) e Bigorne (Lamego), 1126 entre Rossão e Castro Daire, e 1168 entre Mezio (Castro Daire) e Tarouca, acrescentou.
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:11

Queda de árvore em cima de um carro faz um morto em Vila Franca de Xira

Uma pessoa morreu esta quarta-feira em Vila Franca de Xira, Lisboa, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa fonte da proteção civil. Leia mais .
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:11
Lusa

Retomada ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré

A ligação fluvial entre Cacilhas (Almada) e o cais do Sodré (Lisboa), que tinha sido interrompida por cauda do mau tempo, foi retomada pelas 07:55, segundo a informação disponível no 'site' da Transtejo. Esta ligação tinha sido interrompida por causa das condições atmosféricas e de mar "muito adversas".
Há 1 hora 28 de janeiro de 2026 às 10:09

Depressão Kristin provoca estragos

O primeiro dia da depressão Kristin, que teve início esta madrugada de quarta-feira, causou estragos por todo o país. Várias regiões de Portugal continental registaram quedas de árvores, que suspenderam serviços ferroviários, encerraram escolas e suspenderam aulas e algumas Câmaras Municipais ativaram planos de emergência. No centro e norte foram encerradas escolas por questões de segurança, quedas de árvores fizeram um morto em Vila Franca de Xira e obrigaram a ligação da Fertagus entre Setúbal e Lisboa a ser feita por uma só via. A neve também cortou estradas nacionais e municipais no distrito de Viseu.
