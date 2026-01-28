Dois mortos, escolas fechadas e comboios parados: os efeitos da depressão Kristin

Escolas fechadas e aulas suspensas no centro e norte do país

As escolas de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vão estar hoje encerradas, anunciou a Câmara nas redes sociais, na sequência da passagem da depressão Kristin na região. "Na sequência da passagem da depressão Kristin, que provocou uma falha de energia elétrica em todo o concelho, o Município de Montemor-o-Velho informa que todas as escolas (Jardins de Infância, Escolas do 1.º, 2.º e 3.º CEB, Escola Secundária e Escola Profissional) estarão encerradas esta quarta-feira, dia 28 de janeiro".As escolas de Miranda do Corvo vão também estar hoje encerradas. Na sequência da depressão Kristin, que atingiu a região pouco depois das 05:00, a Câmara decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino e ainda solicitar à população que tenha especial atenção a eventuais obstáculos nas vias. "Uma noite de extremo mau tempo provocado pela tempestade Kristin provocou inúmeras ocorrências no concelho. Uma equipa conjunta do Executivo Municipal, Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e Juntas de Freguesia têm feito um acompanhamento e monitorização permanente desde a noite de 27 de janeiro", disse a Câmara.A Câmara de Alijó disse que, na sequência do agravamento das condições do tempo e por forma a garantir a segurança de toda a comunidade escolar, as aulas se encontram suspensas durante o dia de hoje no concelho. "Apela-se à população para que circule com a máxima prudência nas estradas, sobretudo nas zonas mais altas do concelho, onde a presença de gelo e neve poderá originar condições de perigo", apelou, garantindo que o município está a acompanhar, de forma permanente, a evolução das condições meteorológicas, em estreita articulação com a Proteção Civil e as forças de segurança.As escolas em Pombal, no distrito de Leiria, estão ainda fechadas devido ao mau tempo, disse à agência Lusa a vice-presidente da Câmara, adiantando que a maior parte do concelho está sem eletricidade. "Temos várias árvores a impedir o trânsito, não temos eletricidade na maior parte do concelho, portanto, neste momento, as escolas estão fechadas", afirmou Isabel Marto, pedindo à população para ficar em casa.No Instituto Politécnico da Guarda estão suspensas as atividades presenciais, "preventivamente", durante o período da manhã. "Devido à intensa queda de neve esta madrugada, as atividades letivas começarão um pouco mais tarde durante a manhã de hoje por forma a que os Serviços Municipais possam proceder à limpeza das vias", referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais do município.