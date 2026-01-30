Mau tempo. Ministro Leitão Amaro faz vídeo de autopromoção a gerir crise

Com marca de água e edição profissional, vídeo foi publicado nas redes sociais de António Leitão Amaro enquanto o país está em estado de calamidade

António Leitão Amaro, ministro da Presidência e um dos braços direitos do primeiro ministro, publicou ontem nas suas redes sociais um vídeo em que o próprio aparece a ser filmado de vários ângulos e em várias situações aparentemente a gerir a situação de calamidade que se vive no país devido à depressão Kristin.



António Leitão Amaro filmado no seu gabinete

"Em situações de emergência, cada decisão conta — e o planeamento faz a diferença", diz o ministo na publicação. "Ontem e hoje, o Governo usa o manual CORGOV, aprovado após o apagão. Coordenação, comunicação e trabalho de equipa para apoiar quem está no terreno e proteger os portugueses."

Rodeado de assessores, a roer as unhas, de mangas arregaçadas, com ar preocupado, a ter reuniões, rodeado de papéis e de walkie-talkies, o ministro criou o que hoje se chama um conteúdo para as redes sociais.

Em situações de emergência, cada decisão conta — e o planeamento faz a diferença.

Ontem e hoje, o Governo usa o manual CORGOV, aprovado após o apagão.

Os comentários a este vídeo de autopromoção em contexto de calamidade não têm sido favoráveis. Não foi possível apurar até ao momento quem fez o vídeo e o editou, se alguém do ministério, algum assessor ou alguém de uma consultora de comunicaçáo.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Com Lusa