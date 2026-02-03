Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
03 de fevereiro de 2026 às 23:00

Trump já não pode ser um perfeito idiota

Trump mantém a estratégia do caos para neutralizar a Democracia, porque sabe que é nesse caos que pode prosperar com a sua incapacidade e incompotência para governar bem. Só assim pode continuar a confundir milhões de norte-americanos: porque confusão é controlo. Mas teve que somar novos momentos TACO, o principal deles em Minneapolis. Atacar e matar cidadãos norte-americanos nas ruas do seu próprio país foi linha vermelha que até parte da sua base identificou. Só os EUA podem travar os EUA.

Não, meus caros, o título não é exagerado. Muito menos ofensivo. Ofensivo é o comportamento do Presidente dos Estados Unidos da América.

