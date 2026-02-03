Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
03 de fevereiro de 2026 às 23:00

Novo dicionário presidencial

Seguro lembra a Suíça: previsível, rotineira, neutra no bom sentido. Se fizer o que promete – não extravasar a Constituição, colaborar para resolver problemas, actuar sem amarras partidárias e usar a palavra com conta, peso e medida – é preferível esta Suíça a qualquer alternativa tropical ou africana.

ANDRÉ VENTURA – De todas as “traições” da direita nesta campanha, a que mais custou a André Ventura foi a de Paulo Portas. À primeira vista, entende-se: quando Ventura ainda andava na escola, já o dr. Portas era o “populista” de serviço – na segurança, nas fronteiras, no amor ao povo e à lavoura. Mas há uma diferença. O “populismo” do dr. Portas foi sempre uma excentricidade tolerada pela exacta elite a que pertence. O de Ventura, mais sonoro e brutal, vem de baixo e vem de fora – um crime imperdoável. Se crescer acima dos dois milhões de votos, não descansará enquanto não for a eleições. E, ganhando-as, teremos em ponto pequeno o que Trump faz em ponto grande: uma vingança contra os fidalgos que sempre lhe fecharam os salões.

