Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
03 de fevereiro de 2026 às 23:00

As promessas de início de ano

Aos primeiros dias de janeiro comprometi-me a um desafio: ficar 100 dias sem tocar em açúcar

Como um bom cliché bípede, arranquei 2026 com o arrependimento das coisas que fiz no final de 2025. As coisas que fiz: bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, mousse de chocolate e menta e tarte de amêndoa (fora as encomendas de sonhos, bolos-rei e filhós, pelas quais culpo a minha família, que tem pavor de escassez).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Desilusão Fome
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

As promessas de início de ano