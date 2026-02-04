Sábado – Pense por si

Ao minuto

Todos os distritos sob aviso amarelo e 121 ocorrências até às 7h00: tudo sobre o mau tempo

Depressão Leonardo traz mais chuva a partir de hoje.

Momentos Chave
Chuva e a aumento do caudal dos rios têm causado inundações
Ao Minuto Atualizado Há 20 minutos
Há 28 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:39
Lusa

Capitania do Douro prevê para hoje e quinta-feira maior subida do caudal do rio

O caudal do rio Douro, no Porto, deverá atingir “maiores subidas” durante o dia desta quarta-feira e de quinta-feira devido à grande quantidade de chuva que também é esperada em Espanha, alertou o comandante adjunto da Capitania do Douro. Avançando que já foram tomadas medidas preventivas, nomeadamente na zona de Miragaia, Pedro Cervaens apontou que esta noite a cota do rio atingiu os 5,20 metros, “um bocadinho menos do que na noite anterior”, esperando-se que “aumente devido à forte pluviosidade”. “Hoje e amanhã [quinta-feira] são dias de muita pluviosidade, não só aqui, mas em Espanha também, portanto a quantidade de água vai aumentar. Temos de estar ainda mais atentos”, disse o comandante adjunto da Capitania do Douro, à agência Lusa, num ponto de situação cerca das 08h00.

 
Há 36 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:31
Lusa

Proteção civil registou 121 ocorrências entre as a meia-noite e as 7h00

A Proteção civil registou , entre as 00h00 e as 07h00 relacionadas com o mau tempo, mantendo-se as autoridades a avaliar e monitorizar o nível das águas em várias regiões, que se mantém estável.

Em declarações à agência Lusa, Rui Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse que apesar da chuva forte que caiu de noite, não houve registo de ocorrências graves durante a noite.

"Entre as 00h00 e as 07h00 de hoje foram registadas 121 ocorrências, a maioria (33) na sub-região de Lisboa e na Península de Setúbal com 26. As restantes ocorrências estão distribuídas por outras regiões do país", disse.
Há 37 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:30
Lusa

Marcelo diz que explicação do Governo às populações "não correu bem"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que a explicação, por parte do Governo, sobre o impacto da depressão Kristin "não correu bem" e defendeu que os apoios devem chegar "nos próximos dias".

"Não é por eu dizer que o Governo esteve melhor ou pior. Há coisas em que se esteve melhor e coisas em que se esteve pior. A explicação às pessoas, em muitos casos, não correu bem, não correu bem, não correu bem", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa visita ao município de Ourém, no distrito de Santarém, uma das zonas afetadas pela depressão Kristin.

O chefe de Estado chegou pelas 21h20 de terça-feira ao posto de comando da Proteção Civil de Ourém, onde começou por reunir-se com o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque (PSD), e com o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha (PSD).
Há 39 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:28
Lusa

Forças Armadas coloca 42 botes em zonas de risco severo de cheias

As Forças Armadas anunciaram que posicionaram 42 botes e respetivas equipas, para "mitigar o impacto das tempestades às populações", devido à previsão de agravamento do estado do tempo. Em comunicado, o gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) sublinhou o posicionamento na terça-feira de 42 botes e respetivas equipas "nas zonas de Coimbra, Tancos e Águeda".

Desde 28 de janeiro, estiveram em apoio direto às populações 4.117 militares, com 478 viaturas e 46 máquinas de engenharia. Entre o apoio dado estão 23 ações de desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, estando ainda seis em curso, ou 361 pessoas apoiadas com alojamento e alimentação e 80 sacos-cama disponibilizados.

As Forças Armadas forneceram ainda 28 geradores e 23 equipamentos Starlink, para reforço/disponibilidade de comunicações de emergência. Disponibilizaram também equipas para cortes de árvores, com 20 equipas de limpeza, das quais 12 com motosserras
Há 40 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:27
Lusa

Marcelo questionou Montenegro sobre razões para não ativar Mecanismo Europeu de Proteção Civil

O Presidente da República disse esta quarta-feira que perguntou ao primeiro-ministro o porquê de não se ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil face à depressão Kristin e a justificação foi de que "não era um contributo que fazia a diferença".

"Eu perguntei o que é que isso podia mudar efetivamente e o primeiro-ministro também me explicou é que aquilo que podia ter efeito útil em termos imediatos e rápidos não era um contributo que fazia a diferença. Pronto. Eu aí aceitei. Até prova em contrário, eu parto do princípio de que quem exerce o poder executivo ponderou isso, porque tinha sido ponderado e tinha-se entendido que não justificava", declarou Marcelo Rebelo de Sousa. Leia mais .
Há 41 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:26
Lusa

Todos os distritos sob aviso amarelo por causa da chuva a partir de hoje

Todos os distritos de Portugal continental estão hoje e quinta-feira sob aviso amarelo , passando a aguaceiros, devido à passagem da depressão Leonardo, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou na terça-feira em comunicado que as ondulações frontais associadas à depressão Leonardo irão afetar o estado do tempo em Portugal continental até sábado, com períodos em que a precipitação será persistente e por vezes forte, queda de neve nas terras altas do Norte e Centro, vento forte e agitação marítima forte.

"Para os dias seguintes prevê-se a passagem de novas superfícies frontais e a continuação deste padrão muito instável", é referido na nota.
Há 50 minutos 04 de fevereiro de 2026 às 08:17
Lusa

Depressão Leonardo traz mais chuva

Mal refeito dos , Portugal recebe a partir desta quarta-feira a depressão Leonardo, que deverá trazer chuva e ventos fortes. O país tem ainda com populações privadas de eletricidade e a precisar de ajuda, após uma semana de chuva intensa e ventos fortes que causaram 10 mortes e deixaram 68 concelhos em calamidade.

Os autarcas dão conta das necessidades da população em sucessivos apelos para a reconstrução de casas e infraestruturas, que exigem materiais e mão-de-obra qualificada.

A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados, durante reparações, ou intoxicação com origem num gerador.
As cheias têm sido um problemas nos últimos dias
