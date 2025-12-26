Arquivos do caso Epstein revelam acusação de violação contra Donald Trump

Um motorista revelou também os detalhes de uma chamada que o agora presidente dos EUA fez em 1995, enquando o conduzia a um aeroporto. Trump mencionou o nome "Jeffrey" e falou em "abusar de uma rapariga".

O Departamento de Justiça divulgou no final da semana passada milhares de arquivos relacionados com o abusador sexual Jeffrey Epstein. Entre os documentos consta uma alegação violação que envolve o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Divulgadas fotos de Trump com mulheres e preservativos no arquivo de Epstein House Oversight Committee via AP

Entre os documentos é possível encontrar um arquivo do FBI, datado de outubro de 2020, onde consta uma acusação de violação contra Donald Trump. "Ele violou-me", lê-se no ficheiro. "Uma rapariga com um nome engraçado levou-me para um hotel ou um prédio chique, foi assim que aconteceu". Apesar de a alegada vítima não ter sido identificada, uma vez que os nomes foram todos ocultados, dá para perceber a quem é que a mulher se refere. "Donald J. Trump violou-a juntamente com Jeffrey Epstein", lê-se no documento do FBI.

O arquivo conta ainda com o testemunho de um motorista de uma limusina, cujo nome também foi ocultado, que descreveu uma conversa telefónica "muito preocupante" envolvendo Donald Trump, que terá acontecido enquanto o conduzia a um aeroporto em 1995. Segundo o documento, Trump mencionou repetidamente o nome "Jeffrey" durante a chamada e falou em "abusar de uma rapariga".

Epstein apresentou uma rapariga de 14 anos a Trump

Sabe-se também que Epstein terá apresentado uma rapariga de 14 anos a Trump. Essa informação consta de uma denúncia apresentada por uma mulher, em janeiro de 2020, no distrito sul de Nova Iorque. Na denúncia, a autora, identificada como 'Jane Doe', detalha os supostos abusos que sofreu às mãos de Epstein e da sua ex-namorada Ghislaine Maxwell, bem como uma ocasião em que Epstein a levou a conhecer Trump, em 1994.

“Ao apresentar Doe, de 14 anos, a Donald J. Trump, Epstein tocou em Trump com o cotovelo e perguntou em tom de brincadeira: 'Essa é boa, não é?' Trump sorriu e assentiu. Ambos riram e Doe sentiu-se desconfortável, mas, na época, era muito jovem para entender o porquê”, diz o documento.

Um processo do FBI inclui ainda uma outra menção a Trump, na qual é acusado de ter organizado uma festa para profissionais do sexo.

Trump viajou oito vezes com Epstein

Os milhares de ficheiros provam também que Trump viajou no jato privado de Epstein "pelo menos oito" vezes, entre 1993 e 1996 - “muitas mais do que havia sido relatado anteriormente”.

Numa dessas ocasiões o norte-americano viajou sozinho com Epstein e um passageiro de 20 anos, cujo nome foi omitido. A ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, terá estado presente em quatro desses voos. Já em outros dois voos, havia outras duas passageiras.

Num e-mail datado de agosto de 2020 constam mensagens de voz de uma mulher australiana, cujo nome foi omitido, que terá sido vítima de "crimes". "Ela está a falar de crimes cometidos contra si. Alega ser prisioneira. Menciona Lisa Marie Presley, a família real britânica, o presidente Trump e Jeffrey Epstein. Informe-me quais as outras medidas devo tomar”, lê-se num e-mail de um assistente especial do procurador dos EUA.