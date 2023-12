Presidente da República reafirma que não teve qualquer influência no caso das gémeas

Informação surge depois da CNN ter noticiado que o Secretário de Estado da Saúde terá tido reuniões com o filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, no Ministério da Saúde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a reafirmar que "não teve conhecimento de quaisquer diligências junto do Ministério da Saúde no caso das gémeas luso-brasileiras, após o envio do dossier para o Gabinete do Primeiro-Ministro a 31 de outubro de 2019".







A informação foi publicada esta quinta-feira, 7 de novembro, no site da Presidência , minutos antes de Marcelo Rebelo de Sousa ter assinado o decreto de demissão do Governo, e surgiu "na sequência das notícias hoje surgidas".O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, terá tido reuniões com o filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, no Ministério da Saúde. O encontro terá acontecido no Ministério da Saúde enquanto "decorria o processo", o que terá levantado suspeitas sobre a influencia do Presidente da República no caso das gémeas, tratadas no Hospital Santa Maria com medicamentos de dois milhões de euros.O caso agora está nas mãos da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que entretanto já garantiu estar a verificar "se foram cumpridas as normas aplicáveis à prestação de cuidados a duas crianças gémeas".