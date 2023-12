Marcelo reencaminhou email do filho sobre gémeas para chefe da Casa Civil

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, comentou esta segunda-feira o caso das gémeas brasileiras que foram operadas em Portugal.







Miguel Baltazar

O Presidente da República enviou para a Procuradoria-Geral da República factos apurados pela Presidência sobre o caso das gémeas, depois de ter tido conhecimento do caso. "Na sequência disso mandei apurar tudo o que pudesse existir de registos sobre esse tema", explicou.Segundo o Presidente, foi apurado que o filho do Presidente lhe enviou "um e-mail em que dizia que um grupo de amigos da família das gémeas se tinha reunido e estava a tentar que fossem tratadas em Portugal". Não havia resposta do Santa Maria e o filho de Marcelo questionou se era possível haver uma resposta.O Presidente terá despachado o tema para o chefe da Casa Civil. "Será que pode perceber do que se trata?", lia-se alegadamente, no email citado por Marcelo Rebelo de Sousa. Dois dias depois, foi dito ao filho de Marcelo que o processo foi recebido e que estavam a ser "analisados vários casos do mesmo tipo" com capacidade de resposta "limitada".Marcelo marcou uma declaração com os jornalistas para as 18h00, sem dar indicação do tema e referindo apenas tratar-se de um assunto da atualidade.