Embora as cartas tivessem quase sempre parágrafos iniciais a pedir desculpa pelo incómodo e por estar a roubar tempo, depressa se ia ao assunto. Eis o padre Aníbal da Silva Bastos, de Tondela (que tratava Salazar por tu), a interceder pelo filho de um amigo em 1956: "Se não puderes colocá-lo no Banco Ultramarino, vê se o colocas em qualquer outro banco ou em qualquer emprego onde ele ganhe a vida." Ou em 1958 o conde de Castro (João António Gomes de Castro) a pedir um cargo "na administração do futuro Banco do Fomento".

Por falar em condes, eis o conde de Aurora em 1955 a pedir a Salazar para ser nomeado "para a próxima vaga no Supremo Tribunal Administrativo". Outro conde, o de Penha Garcia, pediu para o filho o cargo de diretor adjunto do Instituto Português das Conservas de Peixe. Mais tarde, a mulher (a condessa) pediu para o outro filho o cargo de delegado do Governo na Sociedade Hidroelétrica do Revue (Moçambique). Em 1948, foi a condessa do Restelo a pedir que o neto ("filho único da minha filha mais velha que morreu em 1918 na epidemia pneumónica") possa ocupar uma vaga que existia no Museu de Arte Popular.



A carregar o vídeo ...

Os bancos – a CGD, o BNU, o Banco da Agricultura, ou o do Fomento – eram frutos muito desejados. Por exemplo, em 1938, Salazar recebeu uma carta de António Correia de Aguiar, cujo mandato de deputado estava a terminar ao mesmo tempo que abriam duas vagas de administradores do BNU e uma vaga de comissário do Governo junto do Banco de Angola. "Convinha-me muito um desses lugares", escreveu, sem qualquer rodeio. Em 1940, Correia de Aguiar enviou uma carta a Salazar a agradecer o cargo no BNU.





Os pedidos a Salazar eram transversais a toda a sociedade e havia quem lhe mandasse apenas o currículo, como se Salazar fosse um diretor de Recursos Humanos. Esta semana na revista SÁBADO veja como funcionava esta rede de cunhas e favores. Uma reportagem que inclui declarações do historiador Fernando Rosas, do politólogo Jaime Nogueira Pinto e do sociólogo António Barreto (cuja mãe também escreveu a Salazar a pedir um emprego para o pai).



Esta semana na revistaveja como funcionava esta rede de cunhas e favores. Uma reportagem que inclui declarações do historiador Fernando Rosas, do politólogo Jaime Nogueira Pinto e do sociólogo António Barreto (cuja mãe também escreveu a Salazar a pedir um emprego para o pai).